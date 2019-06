Oroscopo di oggi 25 giugno | TPI | Del giorno | Astrologia | Segni | Previsioni | Astri

OROSCOPO DI OGGI 25 GIUGNO 2019 TPI – Sono in tanti gli italiani che ogni giorno cercano le previsioni dell’oroscopo. Scaramanzia o meno, l’oroscopo è un modo per provare a capire in anticipo la piega che prenderà la propria giornata.

Qual è l’oroscopo del giorno? Cosa prevedono le stelle e i pianeti per voi? Che giornata sarà? Che influenza avranno i pianeti sul nostro umore? Ecco le previsioni della giornata di martedì 25 giugno 2019. L’oroscopo di TPI:

L’OROSCOPO DELL’ESTATE DI PAOLO FOX

L’OROSCOPO DI OGGI DI PAOLO FOX

I SEGNI FORTUNATI DI OGGI DI PAOLO FOX

L’OROSCOPO DI BRANKO DI OGGI 25 GIUGNO

L’OROSCOPO SETTIMANALE DI PAOLO FOX

Oroscopo di oggi martedì 25 giugno 2019

Amici dell’Ariete, questa per il vostro segno è una giornata all’insegna del relax. È il caso di lasciarvi alle spalle tutte le cose che non funzionano.

Sul lavoro siete particolarmente sotto stress: se qualcosa non vi sta bene opponetevi senza dire sempre sì.

L’OROSCOPO DEL 2019

Amici del Toro, in questo 25 giugno siete particolarmente irascibili: ci vuole poco per farvi perdere la pazienza. Tutto sembra andare storto ultimamente.

Attenti perché qualcuno potrebbe non sopportarvi e finireste per scontrarvi. Anche in amore non tutto va a gonfie vele. Cercate di capire il perché.

TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE SULL’OROSCOPO

Oroscopo di oggi 25 giugno 2019 | Gemelli

Cari Gemelli, siete particolarmente creativi secondo l’oroscopo di oggi. Approfittatene. Guardate avanti e portate avanti i progetti che avete in cantiere, specie in amore.

Ultimamente infatti avete lasciato i sentimenti un po’ in secondo piano, troppo presi dal vostro lavoro.

L’oroscopo oggi prevede per voi un atteso confronto. Dovete guardare aventi e non fasciarvi la testa con i rimpianti. Se avete avuto delle delusioni, magari con un amico, affrontatelo di persona.

Meglio infatti parlarne piuttosto che fare finta di nulla. Non credete?

La Luna in Pesci finalmente vi dà un po’ una calmata. In questi giorni siete stati un po’ intrattabili, è il caso di placarvi. Nella vita di coppia ricordatevi di essere dolci e comprensivi.

Il partner ha bisogno infatti di attenzioni e un po’ di romanticismo, e non solo sopportare il vostro malumore.

COS’È L’ASCENDENTE E COME SI CALCOLA

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

Oroscopo di oggi 25 giugno 2019 | Vergine

Cari Vergine, l’oroscopo oggi prevede una giornata davvero importante per voi. Sul lavoro non sono mancate le tensioni e le discussioni: è il momento di affrontare le cose che non funzionano.

Fatevi valere, dunque, ma senza esagerare nei toni per evitare inutili discussioni.

Amici della Bilancia, una giornata senza particolari gioie né in bene né in male per il vostro segno. Siete piuttosto liberi, senza che nessuno vi dia impegni o cose da fare.

Approfittatene allora per stare un po’ con voi stessi e fare qualcosa di carino.

LE PREVISIONI DELLE STELLE DEL 2019

Amici dello Scorpione, avete la Luna in opposizione e questo potrebbe crearvi più di qualche grattacapo, facendo riemergere qualche rancore passato.

Specie in amore potrebbero esserci forti tensioni: usate tutta la vostra diplomazia.

Oroscopo di oggi 25 giugno 2019 | Sagittario

Siete molto confusi e non sapete quale strada prendere e cosa fare. In giornate così l’unica cosa da fare è mantenere la calma e il sangue freddo.

In amore valutate da quanto tempo ormai le cose non funzionano e se è il caso di cambiare qualcosa nella relazione.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

Cari Capricorno, giornata di grande tensione per il vostro segno. Potreste facilmente perdere la pazienza. Il nervosismo si riversa secondo l’oroscopo del giorno soprattutto in famiglia.

Possibile qualche sorpresa positiva sul lavoro: dopo tante fatiche potete raccogliere i frutti.

TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE SULL’OROSCOPO

Amici dell’Acquario, per i single quella di oggi 25 giugno 2019 può essere la giornata giusta per far battere di passione nuovamente il vostro cuore.

Attenti però a chi affidate il vostro amore. Datelo solo a chi lo merita veramente.

Amici dei Pesci, quella di oggi è secondo l’oroscopo una di quelle classiche giornate in cui ci si sveglia con il piede sbagliato.

Dovete fare i conti con una cattiva notizia che vi ha buttato giù, e nemmeno le persone a voi più vicine potranno fare molto per risollevarvi il morale.

Cos’è la Ruota dello Zodiaco

I segni fortunati del mese

Ogni mese, gli astrologi come Paolo Fox prevedono anche quali sono i segni fortunati e quelli che invece avranno un po’ meno di gioie dagli astri. Per quanto riguarda giugno 2019, tra i segni fortunati c’è di sicuro il Leone, che nonostante gli alti e i bassi rimane pur sempre il segno dell’anno, soprattutto in amore.

Bene anche l’Ariete, che sul lavoro si dimostra un rullo compressore e ottiene quelle soddisfazioni che aspetta da tanto tempo e sa bene di meritare. Buone notizie anche per il Toro, dopo un maggio non proprio all’altezza delle aspettative, e per il Sagittario, in continua crescita dall’inizio del 2019.

I SEGNI FORTUNATI DI GIUGNO 2019

I SEGNI FORTUNATI IN AMORE DI GIUGNO 2019

I SEGNI FORTUNATI NEL LAVORO DI GIUGNO 2019