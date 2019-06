Giulia De Lellis piedi – Sono da poco usciti allo scoperto ma Andrea Iannone e Giulia De Lellis fanno già parlare di loro. E stavolta non solo per il fatto di essere la coppia dell’estate 2019 ma per un video pubblicato sul profilo della influencer che ha diviso i suoi stessi fan.

Nel filmato postato sul social network fotografico, dove la ex corteggiatrice di Uomini e donne e concorrente del Grande Fratello può vantare oltre 4 milioni di follower, la De Lellis immortala il momento in cui il pilota di moto Gp le bacia letteralmente i piedi in un gesto di grande complicità e affiatamento nonostante non stiano insieme da tanto tempo.

La 22enne di Ostia si diverte a stuzzicare così l’ex fidanzato di Belen Rodriguez che sembra stare al gioco nonostante si tratti di effusioni “sui generis”.

Non sono mancati i commenti di sdegno dei follower che sembrano aver apprezzato di meno il siparietto tra i due: “Ieri baciava Belen …ora gli tocca baciare sti piedi”, “Addomesticato tipo cagnolino!”, “Ma che è sta cafonata”, si legge su Instagram.

“Al Gf però un po’ ti puzzavano”, scrive ironicamente Veronica Angeloni, pallavolista ed ex gieffina, alla ex fidanzata del cantante Irama e dell’ex tronista Andrea Damante.

Insomma pare che questo giochetto tra innamorati non sia piaciuto particolarmente: “Eravamo lì così”, ha scritto nella didascalia la fashion influencer e modella.

