Ville di lusso a 10 euro a notte: la vacanza da sogno a prezzi stracciati

Case lusso 10 euro – Ville lussuose e appartamenti da sogno a prezzi stracciati. Per le vacanze estive 2019 è possibile partire verso luoghi paradisiaci senza spendere un capitale. Non è un sogno, ma pura realtà.

Dieci euro a notte nelle location più esclusive di tutto il mondo, a patto che si parta in gruppo. Questa è l’occasione per chi ha deciso di trascorre le vacanze con gli amici. Dalla Malesia all’India, passando per il Brasile e la Thailandia: spiagge private, piscine e case da sogno senza spendere una fortuna.

Gli appartamenti lussuosi si trovano su Airbnb, secondo quanto scrive il Corriere della Sera. Per poterli affittare a prezzi stracciati bisogna rispettare la richiesta dell’annuncio. Se il numero degli ospiti non dovesse corrispondere a quello segnalato sul sito, il prezzo potrebbe variare.

Case lusso 10 euro – Ecco le case da sogno per le vacanze estive a dieci euro a notte:

Shah Alam, Selangor (Malesia)

Ernakulam, Kerala (India)

Kouvola (Finlandia)

Guararema, San Paolo (Brasile)

Phu Quoc (Vietnam)

Arthezé (Francia)

Kaaimansrivier (Sud Africa)

Muang Pattaya, Chang Wat Chon Buri (Thailandia)

Ahangama (Sri Lanka)

Serra Negra (Brasile)

