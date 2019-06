Simone Coccia mostra le immagini del trapianto di capelli: “Così sono tornato a sorridere”

Simone Coccia trapianto capelli | “Buongiorno a tutti, ciò che vedete è il trapianto dei capelli che ho effettuato ieri pomeriggio”.

Così esordisce su Instagram l’ex concorrente della Casa del Grande Fratello Simone Coccia, che sabato 22 giugno si è sottoposto a una lunga operazione di trapianto dei capelli in una clinica di Istanbul (Turchia).

L’intervento è durato circa otto ore e mezza ed è stato ampiamente documentato sul social network dallo stesso paziente, che ha anche motivato questa scelta ai suoi followers.

“Il motivo per il quale ho deciso di rendere pubblica questa foto è perché non bisogna assolutamente vergognarsi di aver fatto un passo così importante, ma soprattutto la mia pubblicazione l’ho fatta per dar forza a tutti coloro che vorrebbero fare il mio stesso passo, ma ostacolati dal giudizio altrui che spesso e volentieri portano a non fare ciò che si vorrebbe”.

Il 35enne dell’Aquila ha poi aggiunto:

“Siate liberi, voletevi (“vogliatevi” ndr) bene, fate ciò che per voi è giusto senza prendere in considerazione il giudizio negativo delle persone che magari vorrebbero fare altrettanto ma non possono. Chi si deve vergognare, non (è ndr) chi ha deciso di fare un passo importante per la propria vita e per il proprio benessere, ma chi giudica le scelte altrui specie quelle che vi rendono felici”.

In un altro post, il compagno di Stefania Pezzopane ha tenuto a ringraziare gli amici che lo hanno sostenuto e l’equipe di medici che ha effettuato con professionalità il lungo trapianto.

“Sono tornato a sorridere”, ha concluso il 35enne.

