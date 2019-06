Oroscopo settimanale Paolo Fox | Oroscopo Fox settimanale | Oroscopo della settimana | 24 30 giugno 2019 | Previsioni | Classifica

OROSCOPO SETTIMANALE PAOLO FOX 24 30 GIUGNO 2019 – Come ogni settimana, Paolo Fox stila la propria classifica con le previsioni segno per segno. Quali sono i segni fortunati nella settimana dal 17 al 23 giugno 2019 secondo l’oroscopo di Paolo Fox? Il guru degli astrologi pubblica le sue previsioni per l’intero 2019 nel su famoso libro “Oroscopo 2019” edito da Cairo. Ecco cosa ci aspetta per questa nuova settimana che ci porta direttamente all’estate, tenendo conto di tre parametri: amore, lavoro e fortuna.

Oroscopo settimanale Paolo Fox | Previsioni | 24 30 giugno 2019

Saturno influenzerà alcuni cambiamenti importanti nella vostra vita sentimentale, cari Ariete. L’oroscopo settimanale per il vostro segno vi vede vulnerabili, avvertite il bisogno di essere amati e supportati da chi vi vuole bene. Se avvertite un momento di crisi nella vostra vita di coppia, evitate reazioni eccessive: potrebbero soltanto arrecare forte frustrazione. Se invece la vostra relazione è stabile, sarebbe il caso di valutare qualche passo in avanti.

Cari Toro, questa sarà una settimana interessante per le vostre relazioni, personali e professionali. Non esitate a mettervi in gioco, anche in amore dovreste approfittare e cogliere l’attimo. Evitate di programmare gli eventi e cercate di vivere più di pancia alcuni momenti.

Oroscopo settimanale Paolo Fox | Gemelli

Cari Gemelli, l’oroscopo settimanale di Paolo Fox vi invita a prendere atto di alcune verità scomode. Anche se non condividete alcune scelte, cercate di rispettarle edi portare avanti alcune trasformazioni per cambiare in meglio la vostra vita. Alcune critiche potrebbero saltare fuori a lavoro, mentre nella coppia avrete consapevolezza reciproca.

Sarà un bel periodo per voi, una settimana promettente fatta di scambi, accordi e compromessi. Avrete l’opportunità di spiccare nelle prossime settimane, ma in quella che va dal 24 al 30 giugno darete molta importanza all’amore. In campo professionale avrete modo di finalizzare alcuni progetti.

Cari Leone, questa settimana non vi vedrà molto entusiasti del vostro lavoro. Questo potrebbe essere il momento adatto per riordinare un po’ la vostra vita, valutare il tutto in modo più pragmatico e tentare un approccio differente con il futuro. Sarà una settimana impegnativa, anche per l’amore: per ritrovare la serenità dovrete prima ristabilire un’armonia con voi stessi.

Oroscopo settimanale Paolo Fox | Vergine

La Vergine potrà contare su energia e creatività, una combinazione che garantirà un clima serena nelle amicizie e in famiglia. Avete seminato con tanto amore e raccoglierete grandi frutti durante questa settimana. In campo professionale avete dato il meglio di voi e sarete ricompensati.

Cari Bilancia, talvolta seguire il consiglio di una persona amica potrebbe fare la differenza. Avete carisma e fascino da vendere, per cui non vi sarà difficile mettere in piedi una relazione sentimentale, dovete soltanto volerlo. Coraggio e determinazione vi aiuteranno ad affrontare la settimana.

Sarà un periodo felice per lo Scorpione, dove amicizia e amore si rinforzeranno. Riacquisterete fiducia in voi stessi e penserete positivamente al futuro, concretizzando i vostri obiettivi. Il lavoro ultimamente non vi aveva dato grandi soddisfazioni, eppure adesso avvertite un certo agio nel vostro operare quotidiano, vi piace quello che fate e non lo barattereste con nient’altro. Approfittate della stagione estiva per concedervi qualche hobby in più.

Oroscopo settimanale Paolo Fox | Sagittario

Cari Sagittario, l’opposizione di Venere al vostro segno non vi aiuta a prendere una decisione e sarete in balia di emozioni forti durante questa settimana. Il vostro cuore sarà combattuto tra desideri e obblighi, nel dubbio deviate l’attenzione e portatela verso il lavoro.

Siete un po’ stanchi della vostra routine, cari Capricorno, motivo per cui vorreste mettere in atto nuovi progetti. Le stelle proteggeranno il vostro rapporto con gli altri, in particolare nella vita di coppia faciliteranno il dialogo, mentre in campo professionale mostratevi più disponibili.

Cari Acquario, avete diverse situazioni complicate tra le mani e siete tentati di mollare tutto e scappare il più lontano possibile. Avvertite il bisogno di cambiare, ma potreste trovarvi in disaccordo con le vostre emozioni.

In famiglia c’è bisogno di ritrovare l’equilibrio, se avete iniziato da poco una storia d’amore presto potreste vedere un’evoluzione radiosa.

L’oroscopo settimanale di Paolo Fox per i Pesci vede l’ingresso del Sole in trigono: non ci sarà tempo d’annoiarsi neanche a volerlo! Siete in continuo cambiamento, vi piace conoscere persone differenti, sperimentare la vostra attitudine e migliorare la vostra vita in ogni aspetto.