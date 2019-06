Oroscopo di oggi 24 giugno | TPI | Del giorno | Astrologia | Segni | Previsioni | Astri

OROSCOPO DI OGGI 24 GIUGNO 2019 TPI – Sono in tanti gli italiani che ogni giorno cercano le previsioni dell’oroscopo. Scaramanzia o meno, l’oroscopo è un modo per provare a capire in anticipo la piega che prenderà la propria giornata.

Qual è l’oroscopo del giorno? Cosa prevedono le stelle e i pianeti per voi? Che giornata sarà? Che influenza avranno i pianeti sul nostro umore? Ecco le previsioni della giornata di lunedì 24 giugno 2019. L’oroscopo di TPI:

Oroscopo di oggi lunedì 24 giugno 2019

Cari Ariete, sarà un buongiorno difficile il vostro. Il fine settimana vi ha trascinato in una bolla di relax alla quale dovrete dire addio, perché la settimana che verrà sarà dura da digerire. Molti problemi lasciati in sospeso dovranno essere risolti, in amore e sul posto di lavoro. Rimboccatevi le maniche perché c’è da lavorare e anche tanto.

Cari amici del Toro, giornata positiva e traboccante d’energia sarà la vostra. Questo lunedì parte con la carica giusta, avete lasciato delle faccende in sospeso durante il weekend ma non volete perdere tempo e preferite affrontarle di petto, da bravi gladiatori.

Oroscopo di oggi 24 giugno 2019 | Gemelli

Cari Gemelli, questo sarà un lunedì difficile per voi. Siete sopraffatti dalla pigrizia e il vostro stato da bradipo si protrarrà per qualche giorno. Sarà difficile per voi tornare in pista dopo questo status, ma dovete lottare per voi stessi e per quello in cui credete.

Cari amici del Cancro, dimenticate la tranquillità del fine settimana perché questo è soltanto il primo di sette difficili giorni. Sarà una settimana intensa che dovrete affrontare a testa alta, soprattutto in amore. Vi è stato lanciato un guanto di sfida e dovete capire se vale la pena accettarlo o meno.

Giornata invidiabile per il Leone. Siete affiancati dalle stelle che chiuderanno un occhio verso le vostre marachelle e al lavoro potreste anche farla franca. Peccato che il vostro partner non sia dello stesso preavviso, avete giocato troppe volte con il fuoco e non avete imparato nulla dal dolore dell’ustione.

Oroscopo di oggi 24 giugno 2019 | Vergine

Cari Vergine, questo lunedì vi vedrà fermi davanti a un bivio. Non avete forse tergiversato abbastanza negli ultimi tempi? Non è forse arrivato il momento di prendere una posizione nella vostra vita e decidere di proprio pugno, per una volta, il da farsi? Una persona a voi cara potrebbe avervi dato un ottimo consiglio, mettetelo in pratica.

Cari amici della Bilancia, questo sarà un lunedì movimentato per voi che non amate perdonare gli errori degli altri. Qualcuno potrebbe aver tradito la vostra fiducia superando un limite invalicabile. Non volete chiudere un occhio ma tenerli ben aperti, siete in uno stato d’allerta e sarà difficile, per chi arriverà in futuro, fare breccia nella vostra corazza d’acciaio.

Cari Scorpione, volete riprendere la vostra vita in mano e darvi da fare, soprattutto perché volete combattere la vita da pantofolai e darvi a un po’ di sana attività fisica. Dovete riscoprire cosa significa volersi bene e perché non iniziare andando in palestra o concedendovi una corsa al parco?

Oroscopo di oggi 24 giugno 2019 | Sagittario

Cari Sagittario, lunedì porta consiglio e quello di questa settimana vuole aiutarvi a tornare in pista. Non volete più consolarvi con un cucchiaio di gelato a sera (per non parlare del vino), ma siete pronti a rimettervi in gioco. L’amore vi attende a braccia aperte, ma prima datevi una sistemata perché avete lasciato correre un po’ troppa acqua sotto quei ponti.

Cari Capricorno, il vostro buongiorno non sarà grandioso, anzi, il vostro atteggiamento da bradipo sarà il vostro mantra della settimana. La routine vi spaventa e non siete pronti ad affrontare le difficoltà del quotidiano, piuttosto preferite chiudervi a riccio e tenere tutto lontano dalla razionalità.

Anziché adagiarvi su finti allori, dovreste darvi una mossa e appropriarvi di quello che vi spetta.

Cari Acquario, quest’oggi sarete in una fase di stallo per via dell’amore. Ne avete vissute di cotte e di crude negli ultimi tempi e Cupido non è sicuro della vostra resistenza, motivo per cui la sua freccia potrebbe volare verso il cuore di qualcun altro. Ma cos’è che volete veramente? L’amore è uno dei vostri bisogni primari o può attendere?

Cari amici dei Pesci, avete preso sottogamba una serie di errori che per qualcun altro invece hanno importanza, e anche tanta. Anzi, è probabile che in futuro quegli errori che vi erano parsi così innocui potrebbero essere trasformati come pretesto per una guerra da parte di qualcuno a voi caro, magari il partner stanco di alcuni piccoli dettagli che avete preferito ignorare piuttosto che smussare.

I segni fortunati del mese

Ogni mese, gli astrologi come Paolo Fox prevedono anche quali sono i segni fortunati e quelli che invece avranno un po’ meno di gioie dagli astri. Per quanto riguarda giugno 2019, tra i segni fortunati c’è di sicuro il Leone, che nonostante gli alti e i bassi rimane pur sempre il segno dell’anno, soprattutto in amore.

Bene anche l’Ariete, che sul lavoro si dimostra un rullo compressore e ottiene quelle soddisfazioni che aspetta da tanto tempo e sa bene di meritare. Buone notizie anche per il Toro, dopo un maggio non proprio all’altezza delle aspettative, e per il Sagittario, in continua crescita dall’inizio del 2019.

