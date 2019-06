Olimpiadi invernali 2026 streaming votazione | Dove vedere l’assegnazione dei Giochi olimpici in diretta tv e in streaming

OLIMPIADI INVERNALI 2026 STREAMING TV VOTAZIONE – C’è grande attesa in Italia oggi, lunedì 24 giugno 2019, in relazione all’assegnazione della sede per le Olimpiadi invernali del 2026. Come sappiamo, infatti, il nostro Paese è uno dei due candidati a ospitare i Giochi olimpici del 2026, insieme alla Svezia.

Proprio oggi, a partire dalle 14, a Losanna andrà in scena la votazione dei membri del CIO (Comitato olimpico internazionale) che assegnerà il privilegio di ospitare le suddette Olimpiadi. Chi vincerà tra le italiane Milano-Cortina e le svedesi Stoccolma-Are?

Olimpiadi invernali 2026, oggi la scelta tra Milano-Cortina e Stoccolma-Are a Losanna: tutto quello che c’è da sapere

Gli occhi di tutti gli appassionati di sport (e non solo) saranno tutti in Svizzera, per capire l’esito della votazione e quindi l’assegnazione ufficiale delle Olimpiadi invernali 2026.

Ma dove vedere in diretta tv la votazione? Sulla Rai o su Sky? E Mediaset? Sarà possibile inoltre seguire l’assegnazione anche in streaming? Di seguito, tutte le risposte.

Olimpiadi invernali 2026, dove vedere la votazione in diretta tv

Le votazioni inizieranno oggi, lunedì 24 giugno 2019, alle ore 16. La procedura dovrebbe durare circa un’ora e mezza o due. Intorno alle 18 circa, quindi, se ne conosceranno gli esiti.

Per quanto riguarda la televisione in chiaro, sarà Rai 2 a mandare in onda, a partire dalle 17.45, uno speciale TgSport tutto incentrato sulle Olimpiadi invernali 2026. In studio Luca Di Bella, con alcuni ospiti.

Nel corso della trasmissione, ci saranno dei collegamenti con gli inviati al Quartier generale del CIO a Losanna, lo Swiss Tech Auditorium, per scoprire l’esito della votazione.

Anche gli abbonati a Sky potranno avere però informazioni in tempo reale sulla votazione. SkyTg24 (canale 200), infatti, farà, a cadenza regolare, dei collegamenti con l’inviato a Losanna Francesco Pierantozzi nel corso dell’intera giornata.

Lo spettacolare video della candidatura di Milano Cortina alle Olimpiadi invernali 2026

Olimpiadi invernali 2026, dove vedere la votazione in streaming

Non sarete in casa alle 18 ma siete in fervente attesa di conoscere l’esito della votazione per le Olimpiadi invernali 2026? Niente paura, potete seguire l’assegnazione anche in streaming.

Per farlo, avete diverse alternative: a partire dalle 17.45, ad esempio, potete utilizzare RaiPlay per vedere in diretta ciò che va in onda anche su Rai 2, quindi lo speciale TgSport.

In alternativa, se siete abbonati Sky potete utilizzare la piattaforma SkyGo per fare la stessa cosa con SkyTg24, seguendo cioè in diretta streaming, su pc, smartphone o tablet, i collegamenti con Losanna.

Ma non è finita qui. Anche il CIO mette a disposizione, sul suo sito ufficiale, una diretta streaming. Per non perdervi un minuto della votazione finale.

Olimpiadi invernali 2026 streaming votazione | Il programma della giornata

Prima dell’inizio del voto, ci sarà ancora tempo per i due paesi candidati di provare a convincere i membri del CIO ad assegnare loro le Olimpiadi invernali 2026.

Sia nel corso della mattinata che del primo pomeriggio, infatti, i delegati dei comitati olimpici italiani e svedesi avranno a disposizione le ultime possibilità di presentare i loro progetti.

Alle 16, poi, la votazione finale degli 83 membri del CIO. Per assegnare la sede delle Olimpiadi serve la maggioranza assoluta, quindi almeno 42 voti favorevoli.

Olimpiadi invernali 2026 streaming votazione | La delegazione italiana a Losanna

Per l’Italia, quest’oggi interverranno a Losanna il presidente del Coni, Giovanni Malagò, seguito dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte, dal Sottosegretario Giancarlo Giorgetti, dal sindaco di Milano Beppe Sala e dal Governatore del Veneto Luca Zaia. Prima di loro, sarà anche proiettato a Losanna un videomessaggio del presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

All’interno della delegazione italiana c’è anche una nutrita schiera di testimonial sportivi: Arianna Fontana, Sofia Goggia, Michela Moioli, Alberto Tomba, Armin Zoeggeler, Manuela Di Centa, Diana Bianchedi, Aldo Montano, Antonio Rossi, Giuseppe Abbagnale (presidente della Federazione canottaggio), Alessandra Sensini (vicepresidente Coni) e Carlo Mornati (segretario generale del Coni) e Luca Pancalli (presidente del Comitato italiano paralimpico).

Con loro anche Marcello Lippi, ct dell’Italia campione del mondo del 2006 e oggi selezionatore della Cina, Marcello Lippi. Riuscirà l’Italia a ottenere la possibilità di essere nuovamente sede delle Olimpiadi invernali, dopo Torino 2006? Oggi pomeriggio la risposta.

