Istanbul | Ekrem Imamoglu | Festa in strada | VIDEO

ISTANBUL VIDEO VITTORIA IMAMOGLU – È una vera e propria marea umana quella scesa in strada a Istanbul per celebrare l’elezione-bis a sindaco di Ekrem Imamoglu, dopo l’annullamento della sua vittoria alle scorse amministrative. I festeggiamenti sono durati per ore. Ci sono stati caroselli di auto e sit-in spontanei. Alcuni sostenitori hanno acceso fumogeni da stadio, sono iniziati canti e balli in molte zone della città sul Bosforo, in particolare nelle roccaforti dell’opposizione.

> Il partito di Erdogan perde Istanbul

C’è stata grande festa ad esempio a Besiktas e Kadikoy, dove Imamoglu ha vinto con percentuali sopra l’80 per cento. Il neosindaco dell’opposizione Chp ha invece celebrato il successo a Beylikduzu, la municipalità alla periferia europea della città che ha governato negli ultimi 5 anni. Nella piazza principale, per accogliere il ritorno a casa da sindaco di tutta Istanbul, si sono radunate decine di migliaia di persone.

La vittoria di Imamoglu rappresenta la peggiore battuta d’arresto per il presidente Recep Tayyip Erdogan in 17 anni. Secondo i primi dati preliminari Imamoglu ha ottenuto quasi 800mila voti in più rispetto al suo rivale.

Il sindaco prenderà il controllo del principale centro economico della Turchia, la città dove si produce un terzo della ricchezza nazionale, il presidente affronterà una serie di sfide che possono rivelarsi cruciali, anche per un inedito indebolimento interno.

Dopo la sconfitta Erdogan ha risposto con un tweet dando un’immagine di fair play, provando a sminuirne la portata della batosta. In seguito ha pubblicato altri due messaggi guardando agli obiettivi del 2023 e ribadire chi ha il potere nel Paese. Ma per lui potrebbe diventare un grattacapo anche il fronte interno.