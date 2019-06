Oroscopo Branko 23 giugno 2019 | Oggi | Del giorno | Previsioni | Astrologia | Astri

OROSCOPO BRANKO 23 GIUGNO 2019 – Immancabile Branko che legge le stelle per noi anche in questa calda domenica di fine giugno, come sempre il suo oroscopo è riportato da una delle principali testate nazionali come “il Messaggero”.

Cosa dicono gli astri oggi, secondo l’oroscopo di Branko? Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 23 giugno 2019.

L’amore va a gonfie vele, amici dell’Ariete e il mese di agosto vi riserva grandi sorprese. Prima, però, dovrete fare i conti con l’opposizione di Sole, Saturno, Plutone, che avranno grande influenza sulle vostre collaborazioni, vecchie e nuove. Il primo luglio sarà il momento giusto per reagire. Lasciatevi andare a qualche svago.

Urano finalmente sarà dalla vostra: ora è in aspetto vivo e vi aiuterà a essere produttivi e gentili. Questo vuol dire che le cose andranno bene in amore, anche se dentro di voi sentirete una gran voglia di libertà, ma saprete conciliare tutto. Perché questa libertà si esprime nel desiderio di fare qualcosa di nuovo e mettersi alla prova. La Luna vi sorride, mentre Marte vi ricorda il vostro amore solido.

Oroscopo Branko 23 giugno 2019 | Gemelli

Qualcosa non va dal punto di vista lavorativo e la colpa è della Luna agitata. Anche le collaborazioni strette e altri rapporti subiscono l’astro negativo. Anche il contrasto tra Nettuno e Giove non va a vostro favore e il consiglio di Branko è di avere prudenza nei rapporti con le autorità e la legge. La tensione che vi portate dietro potrà avere dei risvolti anche nella vostra salute: attenti al fegato e allo stomaco. Cercate, quindi, di rilassarvi. Venere è dalla vostra.

Siamo entrati finalmente nel vostro mese, amici del Cancro. La Luna illumina il vostro compleanno portando con sé nuovi successi, guadagni e, soprattutto, amore. Branko vi consiglia di pensare già da oggi a una nuova azione professionale o finanziaria. Ci vuole coraggio, ma a voi non manca. In più dovreste approfittare di Marte e Mercurio ancora nel vostro segno per cogliere le occasioni fortunate che vi si parano davanti.

Nati sotto il segno del Leone, fino al primo luglio Marte sarà in cancro, quindi tenete gli occhi aperti e non abbassate la guardia. Nell’ambiente di lavoro e in casa potrebbero esserci dei problemi. Non vi affaticate: sarà il vostro intuito a guidarvi nella risoluzione dei problemi. Questa estate porterà importanti cambiamenti nella vita privata. Branko consiglia di mettere un punto a quello che avete iniziato e non ha portato i frutti sperati.

Oroscopo Branko 23 giugno 2019 | Vergine

Luna è in Pesci, quindi niente di positivo per voi, amici della Vergine. Soprattutto per le native del segno, che sono costrette a difendersi anche da Venere, in Gemelli e quindi non dalla vostra. Con voi c’è però Saturno: l’astro vi darà il coraggio giusto per tentare di fare un salto a livello professionale. Ma non oggi, aspettate martedì e tutto andrà meglio.

Amici della Bilancia è arrivato il momento di far vedere quanto valete. Mettetevi in mostra, non per puro protagonismo, ma perché è giunta l’ora di riscattarvi. Chi ha visto in voi solo difetti e gli errori del passato dovrà ora ricredersi. Questa estate sarà particolarmente importante per gli avvenimenti professionali che ci saranno. In più, Venere vi sorride e l’amore tornerà presto a bruciare nelle vostre vite.

Caro Scorpione, questa in Pesci è la prima luna bellissima dell’estate. Ora è il momento di godersi un po’ di sana solitudine, perciò, se potete, allontanate per qualche tempo il vostro partner e prendetevi del tempo per voi stessi. Branko ci dice che i rapporti con l’estero ora sono più facili e porteranno importanti gratificazioni. In più, se siete single, questo viaggio, ispirato da Nettuno, potrebbe farvi incontrare l’anima gemella.

Oroscopo Branko 23 giugno 2019 | Sagittario

Luna in Pesci e Giove contro Nettuno non vi favoriscono di certo. Questa condizione astrale potrebbe provocare conseguenze spiacevoli nelle relazioni con persone vicine e in famiglia, in più potrebbe esserci qualche disturbo fisico. Ma non vi arrendete, amici del Sagittario, perché il vostro animo ottimista e spensierato potrà essere messo a dura prova ma si riprenderà presto. Servitevi degli amici stavolta, questo vi aiuterà ad allontanare la malinconia, ma lasciate fuori il lavoro.

Saturno e Sole sono in opposizione e questo avrà delle ripercussioni sul vostro fisico. Per questo, amici del Capricorno, dovrete cercare di programmare degli esercizi per mantenere il corpo attivo. Marte e Mercurio in Cancro non aiutano e appesantiscono la situazione, ma tutto può risolversi presto. Attenzione ai viaggi. La Luna è dalla vostra, quindi l’amore brilla nelle vostre vite. Quel desiderio di figli si fa sempre più grande.

Cari amici dell’Acquario, concentratevi! Le congiunzioni astrali dicono che questo mese potrebbe essere particolarmente positivo dal punto di vista professionale. In arrivo importanti gratificazioni morali e finanziarie. Sicuramente vi aspetta un salto di qualità in ambiente lavorativo, con nuove mansioni. Mentre per chi è over 60, le stelle prevedono la gratificazione della pensione. Acquario inarrestabile. Soprattutto con Venere in quella posizione, che favorisce amori clandestini. Dunque, attenti. Molto.

Una domenica all’insegna della felicità, la vostra, amici dei Pesci. In questa giornata si condensano originalità, sensualità, ma anche semplice voglia di vivere. Certo, lo stress dopo il lavoro si fa sentire, soprattutto per le donne nate sotto questo segno. Venere vi darà filo da torcere. Gli uomini, invece, faranno bene a non fidarsi troppo di altri uomini: le donne, sono loro che porteranno fortuna.