Non sarebbero andati in onda i momenti hot tra la coppia del momento Gennaro Lillio e Francesca De Andrè, quando entrambi erano ancora nella casa del Grande Fratello: secondo quanto dichiarato dallo stesso modello napoletano alla trasmissione Turchesando su Radio Italia anni ’60, lui e la nipote di Faber avrebbero avuto diversi rapporti intimi già all’interno della Casa.

Gennaro Lillio ha fatto la sua rivelazione hot quando gli è stato chiesto di più sulla chiacchierata prima notte con Francesca fuori dal programma televisivo.

Gennaro Lillio Francesca De André sesso | La verità

“Appena usciti dalla Casa, subito. Anche se non era la prima, che te lo devo dire io? Era penso la settima! Barbara D’Urso ha mandato in onda le immagini che si potevano vedere. C’era di peggio che però non hanno mandato e hanno fatto bene. L’ansia mia non era tanto delle telecamere perché tu lì dentro le telecamere te le dimentichi, erano i ragazzi che dormivano nella stessa camera. Tra i due quello più disinvolto ero io ma molto di più”.

Non osiamo immaginare cosa sarebbe potuto succedere se i due avessero avuto una camera solo per loro…

Comunque sia, la loro relazione è nata nell’ultima settimana all’interno della Casa, solo dopo che la De Andrè ha scoperto il tradimento del suo ex, Giorgio Tambellini, e ha da subito scaldato l’ambiente del reality.

Infatti quanto dichiarato da Lillio è accaduto poco prima che la porta rossa venisse chiusa.

Gennaro Lillio Francesca De André sesso | La storia dopo la Casa del Grande Fratello

Dopo la fine del Grande Fratello, i due non si sono più lasciati per una settimana. “Ci siamo salutati ieri perché dovevo venire a Napoli per lavoro, siamo stati insieme 7-8 giorni, sempre tutto il giorno insieme. Siamo stati a casa mia a Milano”, ha continuato a rivelare Gennaro.

Il rapporto funzionerebbe a meraviglia, come si può notare anche grazie alle sdolcinate storie che i due si scambiano su Instagram, e la De André sembrerebbe essere una ragazza molto diversa da quella, irascibile e spesso aggressiva, vista nella Casa.

Gennaro Lillio Francesca De André sesso | Il suo pensiero su Francesca

“Francesca è una persona molto molto affettuosa, molto attenta, ti dà tanti attenzioni. D’altra parte quello che avete potuto vedere nel GF sono i lati che assolutamente non mi piacciono: quelli dell’irascibilità e della rabbia, che io ho perdonato perché ero convinto che lei fuori dalla Casa fosse una persona diversa perché era in un contesto dove ogni settimana veniva colpita da una dinamica diversa. Sono otto giorni che io la trovo benissimo, serena e tranquillissima”.

Finita l’ansia di vivere i propri momenti intimi sotto le telecamere, i due sembrano proprio intenzionati a vivere la loro storia caliente alla luce del sole di questa torrida estate. Staremo a vedere.

