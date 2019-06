Un cane aspetta il padrone morto vicino al letto d’ospedale: la foto che ha commosso i social

Un letto di ospedale e un cane seduto vicino in attesa che il suo padrone, ormai morto, torni da lui: questa la foto che ha fatto il giro del web e che ha commosso gli utenti.

Nello scatto, come riporta La Stampa, si vede Moose, un incrocio di Labrador di tre anni, mentre attende il ritorno del suo padrone che da giorni era ricoverato in ospedale.

La foto è stata pubblicata su Facebook dal North Star Pet Rescue, un’organizzazione benefica del New Jersey, Stati Uniti.

“Moose era seduto pazientemente accanto al letto d’ospedale del suo papà umano, in attesa che tornasse, non sapendo che era morto. Sta soffrendo molto per la perdita del suo papà umano. Per favore, aiuta Moose a trovare una nuova casa e una famiglia da amare. È un dolce ragazzo, felice di vivere. Ha solo bisogno di persone che aiutino il suo cuore a guarire. È un incrocio di Labrador di tre anni addestrato, ama i bambini, va d’accordo con i cani ,ma non è adatto a una casa con gatti o uccelli. Ma le persone, lui, le ama! Così tanto che Moose starebbe meglio in una casa dove non viene lasciato da solo tutto il giorno, sente molto la mancanza delle persone che ama. Ricuciamo questo cuore spezzato, insieme”.

La foto ha ricevuto un alto numero di condivisioni e in tanti hanno richiesto all’Eleventh Hour Rescue, il canile di Randolph che si è fatto carico di Moose, di poter adottare il cane.

I volontari stanno passando al vaglio le candidature che sono arrivate al centro e contano di dare presto una nuova casa a Moose.

