Oroscopo Paolo Fox 22 giugno 2019 | Oroscopo di oggi | Del giorno | Previsioni | Segni

OROSCOPO PAOLO FOX DI OGGI 22 GIUGNO 2019 – Paolo Fox è considerato da sempre il guru degli astrologi. Il suo oroscopo, infatti, è da sempre uno dei più seguiti e apprezzati, anche per la sua naturale pacatezza e simpatia, che lo ha fatto diventare un personaggio televisivo molto conosciuto, ospite di trasmissioni come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri.

Ma cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox di oggi?

Di seguito le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox di oggi, sabato 22 giugno 2019, segno per segno.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 22 giugno 2019 | Previsioni

Inizia il fine settimana e finalmente, grazie anche a una bella notizia ricevuta ieri, avrete di che sorridere. E le buone notizie non finiscono qui, visto che settimana prossima la Luna entra nel vostro segno.

Avete ancora qualche questione in sospeso con alcuni familiari, ma con il vostro buon umore riuscirete a superare tutte le tensioni.

Vi sentirete molto energici in questo sabato mattina. Forse è il pensiero che non dovrete lavorare dopo una settimana a ritmi altissimi?

Mercurio e Venere nel vostro segno vi porteranno una buona dose di fortuna. Approfittatene per sistemare alcune questioni di coppia.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 22 giugno 2019 | Gemelli

Siete delle persone impulsive e a volte vi capita di pentirvi subito di una vostra azione. Vi succederà anche oggi, ma le stelle vi consigliano di trovare il coraggio per chiedere scusa.

Pensate alle cose davvero importanti per voi. Se in questa fase l’amore non rientra tra le vostre priorità, fatevene una ragione e andate avanti.

Sarà un fine settimana denso di passione quello che vi aspetta, amici del Cancro. Il merito è tutto vostro, visto che dopo un periodo di solitudine avete deciso finalmente di ributtarvi in pista.

Si aggiunga poi l’influenza di Marte, che alimenta le vostre emozioni facendovi sentire finalmente bene.

Amici del Leone, anche oggi sarete leggermente sotto pressione. Il motivo? Qualche strascico del lavoro di ieri e una certa insoddisfazione che monta dentro di voi.

Per fortuna, nella seconda metà di questo sabato queste sensazioni si attenueranno. La vostra forte personalità, inoltre, vi garantirà alcuni complimenti inaspettati.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 22 giugno 2019 | Vergine

Passerete una giornata frenetica, a organizzare fin nei minimi dettagli un appuntamento che per voi è importante.

Da oggi a domani sarete però colpiti da una forte dose di litigiosità. Avrete qualche tensione di troppo, soprattutto in amore. Cercate un compromesso.

La vostra vita ultimamente è come le montagne russe, ma invece vorreste solo un po’ di stabilità e soprattutto di tranquillità.

Avete perso alcuni dei vostri punti di riferimento e vi sentite smarriti. Questo sabato sarà un po’ così, avrete mille grilli per la testa ma non riuscirete a concludere nulla di importante.

Ammettiamolo, ultimamente siete stati travolti da cattive notizie. Il vostro sabato inizierà nel solco dei giorni precedenti, con una tristezza profonda.

Per fortuna, però, nella seconda metà della giornata il vostro umore migliorerà sensibilmente. Se siete single, inoltre, potrebbe essere questo il giorno giusto per trovare una persona speciale.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 22 giugno 2019 | Sagittario

Avete voglia di cambiare totalmente vita. Trasferirvi in un’altra città, ricominciare da zero. Questo perché ultimamente avete vissuto situazioni non molto positive, soprattutto in famiglia e in amore.

Questo sabato sarà per voi decisamente sottotono. Le stelle vi consigliano di non esporvi troppo in alcune situazione, ma di attendere momenti migliori.

Per voi questa settimana è stata colma di notizie quasi scioccanti. Adesso avete bisogno di ricaricare le pile e soprattutto di recuperare il tempo perduto in amore.

Approfittate di questo sabato per passare del tempo con il vostro partner. E rincuoratelo, perché ultimamente è molto giù di morale.

La Luna entra nel vostro segno e vi regala dei momenti da favola, soprattutto in amore. Alcuni di voi, invece, saranno colpiti da uno spirito di avventura e organizzeranno un bel viaggio.

Passate del tempo anche con i vostri amici di sempre. Non ve ne pentirete.

Le stelle saranno molto benevole con voi dei Pesci in questo sabato. Tuttavia, come spesso accade, la fortuna bisogna anche cercarsela: dunque, rimboccatevi le maniche.

Se siete single, da giorni avete notato che una persona speciale potrebbe ricambiare i vostri sentimenti. È il momento di buttarvi.

