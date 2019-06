Francesca Cipriani Walter Nudo | Gay | Fidanzato | Live non è la D’Urso

Francesca Cipriani Walter Nudo – Spuntano nuove indiscrezioni bomba. Dopo la partecipazione di Francesca Cipriani a Live non è la D’Urso, dove ha svelato alcune indiscrezioni bomba su Walter Nudo che hanno sollevato un vero polverone.

La Cipriani ha parlato in tv di una presunta storia d’amore tra Nudo ed un uomo. Walter Nudo è gay? Nessuna conferma sulla bomba sganciata dalla Cipriani negli studi di Cologno Monzese. Abbiamo raggiunto al telefono l’ex concorrente dell’Isola dei Famosi, che tempo fa aveva raccontato in tv di aver preso una sbandata per Walter Nudo quando lui era nella casa del Gf vip.

Francesca Cipriani contro Walter Nudo: ecco le rivelazioni shock sull’ex vincitore dell’Isola dei famosi

Francesca, ma come mai l’hai raccontato solo adesso della presunta storia tra Nudo ed un uomo?

“Perché lui è molto diverso da quello che avete visto al Grande Fratello Vip. Questo finto santone, che può piacere al pubblico da casa, è un’altra persona. Ho capito molte cose con il tempo”.

Però, tu avevi preso una cotta per Walter?

“Ero presa da lui. Mi aveva incuriosito. Io sono anche entrata nella casa. Lui era imbarazzatissimo. Questo mi ha incuriosito, ho tastato il terreno ed ho capito che è fidanzato con un uomo. Mi è uscito in modo involontario dalle mie parole in tv. Ma non c’è nulla di male in tutto questo”.

Francesca Cipriani Walter Nudo | L’identikit del presunto fidanzato

Ma tu sai chi è questo presunto fidanzato di Nudo?

“Benestante, bello. Ci siamo incontrati ad una festa, mi ha fulminato ed è andato via”.

Quanti anni ha?

“Più giovane di lui. Questo ragazzo che frequenta ha case sparse in giro per il mondo. Non si tratta di una persona famosa o del mondo della tv”.

Quanto tempo fa li hai visti insieme?

“Quando è finito il Gf Vip. In quel periodo. Se avessi saputo che era impegnato non mi sarei mai messo in mezzo. Manda un messaggio al presunto fidanzato di Walter Nudo: Puoi tenertelo caro”. Adesso vorrei vedere una foto del matrimonio tra Walter Nudo e Celine Mambour, la donna che avrebbe sposato. Perché non ci fa vedere un po’ di foto? Per carità, Walter è una brava persona, ma ha costruito un’immagine a tavolino. Ovviamente gli auguro felicità”.

L’avevi visto dietro le quinte?

“No. Assolutamente. Lui secondo me si era imposto di sorridere ad ogni frase che gli veniva detto. Era preparato”.

Tu l’amore lo hai trovato?

“Voglio andare dalla De Filippi. Cerco l’amore, Maria prendimi. Aiutami tu”.