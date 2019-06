Oroscopo di oggi 20 giugno | TPI | Del giorno | Astrologia | Segni | Previsioni | Astri

OROSCOPO DI OGGI 20 GIUGNO 2019 TPI – Sono in tanti gli italiani che ogni giorno cercano le previsioni dell’oroscopo. Scaramanzia o meno, l’oroscopo è un modo per provare a capire in anticipo la piega che prenderà la propria giornata.

Qual è l’oroscopo del giorno? Cosa prevedono le stelle e i pianeti per voi? Che giornata sarà? Che influenza avranno i pianeti sul nostro umore? Ecco le previsioni della giornata di giovedì 20 giugno 2019. L’oroscopo di TPI:

Oroscopo di oggi giovedì 20 giugno 2019

Amici dell’Ariete, avete attraversato un periodo complesso e siete in netto recupero. Dovete soltanto riacquistare un po’ di fiducia in voi stessi: difficile ma non impossibile. Se avete dei progetti nel cassetto, è ora di tirarli fuori. Dovete rimettervi in pista e ballare come non avete mai fatto.

Cari amici del Toro, avvertite una stanchezza ma non è soltanto il fisico a risentirne, in particolare la vostra testa non ne può più e sta cercando di comunicarvelo in ogni modo possibile. Non siate testardi, date ascolto a un grido d’aiuto.

Oroscopo di oggi 20 giugno 2019 | Gemelli

Cari Gemelli, quest’oggi Cupido è dalla vostra parte e vuole farvi salire a bordo del treno dell’amore. Siete un po’ titubanti, forse perché non avete ancora superato quell’ustione sentimentale di qualche tempo fa. Ma la vita va avanti e non potete crogiolarsi per sempre nel passato. Accettate il biglietto e partite per un nuovo viaggio.

Cari Cancro, il weekend si avvicina così come la vostra felicità. Avvertite un po’ di stress ultimamente e la settimana sembra essersi allungata. Non è così, venerdì arriverà così come la vostra spensieratezza. Il lavoro è forte motivo di stress, rallentate un po’ il ritmo.

Cari Leone, sarete in preda al nervosismo quest’oggi: si salvi chi può! Chiunque vi passi davanti vorrebbe gridare: “abbandonare la nave!”. Siete guardinghi, non vi va bene niente e vorreste azzannare il primo che capita con un futile pretesto. Non potete viverla così, il weekend è vicino ma ci sono ancora due giorni d’affrontare, quindi calma e sangue freddo.

Oroscopo di oggi 20 giugno 2019 | Vergine

Cari Vergine, la luce alla fine del tunnel è finalmente comparsa, attraversatela e uscitene rinvigoriti perché la nuvola di Fantozzi è scomparsa. Finalmente potete respirare a pieni polmoni e approcciarvi alle novità senza avvertire quella punta d’ansia nel petto.

Cari Bilancia, siete abbastanza tristi quest’oggi forse perché la solitudine è diventata una gabbia e non riuscite ad evadere. La chiave potrebbero avercela i vostri amici, persone che vi vogliono bene e che vorrebbero fare di più per voi.

Cari Scorpione, l’oroscopo di oggi non prevede grandi brividi per voi. Siete bloccati in una bolla ordinaria, niente sembra stuzzicare il vostro emisfero destro. Cercate di non buttarvi giù di morale, i grandi obiettivi sono stati messi nel congelatore forse perché non vi sentite abbastanza pronti ad attuarli.

Oroscopo di oggi 20 giugno 2019 | Sagittario

Cari Sagittario, siete tra i segni fortunati della giornata. La vostra carriera ha raggiunto picchi interessanti, ma parallelamente la vostra vita sentimentale sembra pronta a schiantarsi nell’ignoto. Ultimamente qualche tensione col partner vi ha messo di malumore, dovreste affrontare la questione il prima possibile.

Cari Capricorno, l’amore non è quel che fa al caso vostro in questo periodo. I problemi sembrano essersi accumulati e il lavoro è la scappatoia perfetta per dimenticare i problemi di cuore. Non potete andare avanti così.

Cari Acquario, le stelle sono dalla vostra parte quest’oggi e vi aiuteranno ad affrontare al meglio gli imprevisti. Avete appena superato un periodo molto stressante e una svolta positiva era quel che ci voleva per ritrovar il sorriso.

Cari Pesci, quest’oggi presterete molta attenzione all’amore. Non avvertite più quella complicità di una volta con il vostro partner e la cosa vi spaventa. Ma di certo non troverete la soluzione scappando tra le braccia di un altro. Riflettete prima di commettere un errore.

Cos’è la Ruota dello Zodiaco

Ogni mese, gli astrologi come Paolo Fox prevedono anche quali sono i segni fortunati e quelli che invece avranno un po’ meno di gioie dagli astri. Per quanto riguarda giugno 2019, tra i segni fortunati c’è di sicuro il Leone, che nonostante gli alti e i bassi rimane pur sempre il segno dell’anno, soprattutto in amore.

Bene anche l’Ariete, che sul lavoro si dimostra un rullo compressore e ottiene quelle soddisfazioni che aspetta da tanto tempo e sa bene di meritare. Buone notizie anche per il Toro, dopo un maggio non proprio all’altezza delle aspettative, e per il Sagittario, in continua crescita dall’inizio del 2019.

