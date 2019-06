Oroscopo di domani | 21 giugno 2019 | TPI | Giorno | Astrologia | Segni zodiacali

OROSCOPO DI DOMANI 21 GIUGNO 2019 – Anche se qualcuno non lo ammetterà mai, tutti abbiamo consultato – almeno una volta – l’oroscopo. Per scoprire come sarà stata la nostra giornata/mese/anno o per cercare sicurezze per il prossimo futuro dal punto di vista dell’amore, del lavoro e della fortuna.

Ma qual è il mio oroscopo per la giornata di domani? Che giorno mi attende? Di seguito l’oroscopo di TPI per la giornata di domani, venerdì 21 giugno 2019:

Oroscopo di domani venerdì 21 giugno 2019 | Cosa dicono gli astri

Amici dell’Ariete, siete in piena lite con la vostra sfera sentimentale. In effetti nell’ultimo periodo state facendo molta confusione tra amore ed amicizia e avete rovinato, così facendo, più di un rapporto.

Cercate di guardare dentro voi stessi e di capire di cosa avete bisogno: solo allora riuscirete ad essere chiari e onesti con chi vi sta attorno.

Cari Toro, nella vita bisogna avere più coraggio e determinazione. Volete una cosa? Allora non cincischiate e andatevela a prendere, perché lei non arriverà da sola.

Troppo spesso ve ne rimanete in un angolino ed uscite fuori solo quando siete molto sicuri di voi. Ma non funziona così: ricordate sempre, chi non risica non rosica.

Oroscopo di domani 21 giugno 2019 | Gemelli

Amici dei Gemelli, in quest’ultimo periodo soffrite molto la solitudine. Spesso, infatti, non riuscite nemmeno a rimanere a casa da soli, “attività” che un tempo vi rilassava.

Probabilmente è giunto il momento di avere una stabile vita di coppia, lasciando perdere le avventure mordi e fuggi.

Amici del Cancro, ci sono novità in arrivo per voi se avrete il coraggio di afferrarle. Ultimamente vi sentite un po’ annoiati e desiderosi di nuove “scosse”.

Beh, sappiate che questo è il momento giusto per fare programmi fuori dal comune e non soccombere alla monotonia. Programmatevi un bel fine settimana eccitante.

Cari Leone, in questo venerdì sarete molto agitati. A sciogliere le tensioni, però, c’è Venere, che favorirà la costruzione di nuovi rapporti, più di amicizia che di amore.

D’altronde siete ancora scottati dalla fine di un lungo rapporto amoroso e avete solo bisogno dell’affetto disinteressato di qualche amico.

Oroscopo di domani 21 giugno 2019 | Vergine

Amici della Vergine, con il partner proprio non va. Una discussione dopo l’altra e tanti contrasti. Voi la volete cotta e lui sempre cruda.

Quando le cose si mettono così il consiglio è di prendere il largo e concedersi un bel fine settimana rilassante.

In questo periodo quello che vi preoccupa è il lavoro, non ciò che succede tra le mura domestiche. In casa vostra c’è infatti armonia, ma fuori sembra un inferno.

Cercate di non enfatizzare le diverse problematiche da ufficio con la vostra incapacità di controllare lo stress. Combattetelo senza soccombere.

Cari amici dello Scorpione, in questa fase della vostra vita dovete prestare più attenzione alla vostra salute. Lavoro e impegni vari, infatti, hanno fatto insorgere qualche problemino.

Prendevi il week end per pianificare un po’ di esercizio fisico e ricercate un antidoto antistress che vada bene per voi.

Oroscopo di domani 21 giugno 2019 | Sagittario

Cari Sagittario, fate attenzione perché qualcosa sta per minacciare la serenità del vostro rapporto di coppia. Non permettete alle insidie di entrare nel vostro intimo.

Armatevi di perspicacia, perché sarà l’arma migliore per intuire gli avvenimenti futuri ed evitare che scoppi il caos.

In questo 21 giugno gli amici del Capricorno scopriranno che non sono fatti per le attrazioni solo di tipo fisico. Infatti non riuscite ad accontentarvi delle avventure “tutta passione e poca testa”.

Ma questo non è un difetto, tutto sta semplicemente nel trovare chi, come voi, ha bisogno di quel plus di intelligenza ed estro mentale.

Amici dell’Acquario, questo è un periodo di cambiamenti significativi per voi. Il consiglio è quello di abbracciare tutte le novità che arriveranno, facendone tesoro per la vostra crescita spirituale e maturità intellettiva.

Sappiate che non tutti sanno avere uno sguardo attento come il vostro per intercettare i futuri bisogni, quindi approfittate di questa vostra innata capacità.

Un venerdì molto sereno quello dei Pesci. Oggi, più che mai, non vedrete l’ora di uscire dall’ufficio e raggiungere casa per godervi un po’ di relax.

Non avrete grande voglia di stare in mezzo alla gente, ma vorrete godervi questa serenità d’animo stando soli con voi stessi e i vostri hobby preferiti.

Di che segno sei?

I segno zodiacali sono dodici: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. A ciascuno segno sono ricondotte caratteristiche comportamentali e uno dei quattro elementi: Aria, Acqua, Terra e Fuoco.

I segni di fuoco sono: Ariete, Leone e Sagittario.

Quelli di terra sono Toro, Vergine e Capricorno.

Quelli di aria sono: Gemelli, Bilancia e Acquario.

I segni di acqua sono: Cancro, Scorpione e Pesci.

Oroscopo di domani 21 giugno | Come si calcola l’ascendente

L’ascendente rappresenta il segno zodiacale che, al momento della nascita, si trova sull’orizzonte est locale. Secondo l’astrologia, l’influenza dell’ascendente si manifesta nel mondo in cui la persona si comporta con chi lo circonda.

