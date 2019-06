All Together Now vincitore | Finale | 20 giugno 2019 | Chi ha vinto

ALL TOGETHER NOW VINCITORE – All Together Now è andato in onda per sei puntate, partendo da giovedì 16 giugno 2019. Un mese pieno di canto, quello di Canale 5, che ha visto salire sul palcoscenico tantissimi concorrenti, ma soltanto uno era destinato alla vittoria.

Alla conduzione del programma, per la prima volta la coppia artistica formata da Michelle Hunziker (icona di Canale 5) e J-Ax, reduce da due stagioni di The Voice of Italy.

Prodotto da Endemol Shine Italy, All Together Now ha visto i suoi concorrenti sfidarsi ed esibirsi davanti al Muro, una giuria di 100 membri provenienti dal mondo dello spettacolo con l’aggiunta di qualche ospite speciale nel corso delle puntate.

Tutti gli ospiti della finale di All Together Now

Ma chi è il vincitore della prima edizione di All Together Now?

Il vincitore di All Together Now è

All Together Now vincitore | Finalisti

Dieci finalisti hanno ottenuto un posto nell’ultima puntata del game canoro, con due piccole eccezioni come contorno.

Martina Maggi e Alessandra Procacci infatti hanno ottenuto un lasciapassare per la finale con 100 voti su 100 della Giuria: il voto unanime ha garantito loro l’approdo in finale, a differenza degli altri concorrenti che hanno dovuto sudare un pochino di più.

I finalisti di All Together Now

Oltre alle due concorrenti, questa sera si sono sfidati sul palcoscenico Federica Bensi, Daria Biancardi, Manuel Colecchia, Luca Di Stefano, Samantha Discolpa, Dennis Fantina, Veronica Liberati, Rosy Messina, Carlo Paradisone e Gregorio Rega.

Il vincitore della prima edizione del programma porterà a casa un montepremi pari a 50 mila euro.

All Together Now vincitore | Streaming

Non avete fatto in tempo a guardare la finale di All Together Now perché eravate impegnati? Non vi fate prendere dal panico. Chi vuole recuperare la puntata, può farlo tramite MediasetPlay, la piattaforma gratuita messa a disposizione da Mediaset che, tramite la funzione on demand, permette ai suoi utenti di recuperare i programmi già andati in onda. Tutto quello che dovete fare è registrarvi alla piattaforma, anche tramite Facebook, e gustarvi la puntata.

Dove vedere in tv e streaming All Together Now