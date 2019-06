Post parto di Meghan Markle, la Duchessa insultata perché “gonfia”: bufera sul web

Meghan Markle gonfia post parto

Meghan Markle gonfia | A poco più di un mese dalla nascita del loro primogenito, il piccolo Archie, i Duchi di Sussex sono apparsi per la prima volta in pubblico con i volti decisamente tirati e le espressioni affaticate.

In occasione della parata per il compleanno della Regina Elisabetta II, Trooping the colour, la Duchessa di Sussex è apparsa con un viso decisamente gonfio e una forma fisica molto diversa rispetto a quella a cui eravamo abituati prima della gravidanza.

Niente di strano, se non fosse per i numerosi commenti negativi e le osservazioni maligne che il gonfiore di Meghan Markle ha scatenato sul web. Prontamente, però, sono accorsi i numerosi fan dei Royal Sussex a difendere la neo mamma.

“Questa donna ha avuto un bambino 4 settimane fa e degli str***i stanno commentando che ha ancora il viso gonfio. Datemi la forza e una mazza da baseball, per favore! Sembra sana, felice e normale! tanta fortuna a lei!”, ha scritto una follower decisamente infastidita.

Su Twitter, un’altra utente ha scritto: “Mia figlia ha 13 anni e io ho ancora il viso gonfio. Meghan è assolutamente bellissima, stupenda e straordinaria!”

Meghan Markle gonfia | Harry e Meghan

Ma il Trooping the colour non è stato solo l’occasione per criticare l’aspetto di una neo-mamma, bensì anche quello per speculare su una sua possibile lite con il Principe Harry.

Qualcuno ha infatti avanzato l’idea che il Duca di Sussex abbia ripreso Meghan in pubblico e che fra i due abbia avuto luogo una piccola lite, rapidamente dissimulata sotto il cappellino di lei e il berretto militare di lui.

Meghan Markle, le rivelazioni dell’ex amica: “Cercava un fidanzato famoso, poi è sparita”

Nessuna conferma e nessuna smentita- come sempre del resto- da Casa Windsor. Quel che è certo, però, è che la coppia sta attraversando una fase di felicità mista a stress, come accade normalmente a tutti i neo-genitori del mondo.

Con un bimbo di appena un mese da curare, sfamare e addormentare ogni giorno, i tempi dei “primi fuochi” devono sembrare molto lontani a Meghan e Harry. I due si sono conosciuti nel 2016, a un party londinese.

All’epoca, lui era il più ambito scapolo del Regno Unito e faceva coppia fissa con la modella 29enne Ann Jacklin. Pare che fosse pazzo di lei e la bombardasse di messaggi a tutte le ore (finché non ha incontrato Meghan).

Quanto a lei, Meghan, all’epoca era una bellezza californiana in piena ascesa sociale e cinematografica e a caccia di qualche pezzo grosso- possibilmente British– da sedurre. Forse nemmeno lei avrebbe mai immaginato che, alla fine, le sarebbe toccato in sorte il secondogenito ancora single di Carlo e Lady D.

Ora, la coppia è sposata e ha appena dato alla luce un bambino la cui prima foto per il pubblico è stata postata sui social il 16 giugno scorso, in occasione della Festa del Papà che in Regno Unito si celebra in quella data.

Meghan e Harry: la nuova foto di Archie per la Festa del papà