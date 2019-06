Maturità, gli auguri di Matteo Salvini agli studenti | VIDEO

Maturità 2019 Matteo Salvini | Per tantissimi studenti italiani, oggi è il grande giorno. Mercoledì 19 giugno 2019 inizia ufficialmente l’esame di maturità, con la prima prova scritta di italiano.

Fra i numerosi auguri sui social ai liceali dell’ultimo anno ci sono anche quelli del ministro dell’Interno Matteo Salvini, che nella serata di martedì ha pubblicato su Twitter un video messaggio indirizzato ai maturandi.

Maturità 2019, oggi la prima prova d’esame

Maturità 2019 Matteo Salvini |In occasione della “notte prima degli esami” 2019, il leader della Lega ha approfittato per ricordare anche la sua: “Mi ricordo perfettamente la mia notte prima degli esami, che non ho dormito, ripassare, ripassare, ripassare…” esordisce, per poi continuare il racconto e terminare con gli auguri di “buona maturità a tutti”. Ecco il video integrale.

“Salutando gli amici skuolanet, ecco la mia notte prima degli esami. Un enorme in bocca al lupo a ragazze e ragazzi di tutta Italia impegnati da domani per la Maturità! Con un po’ di invidia vi dico: godetevi questi momenti, perché io pagherei oro per riviverli!”, ha scritto Matteo Salvini in commento al video.

Poco prima delle 9 di mercoledì mattina, Matteo Salvini ha anche pubblicato, sempre su Twitter, un altro messaggio per i maturandi.

Da Palazzo Chigi, il vicepremier ha postato una foto che lo ritrae sorridente con in mano un cartello dedicato agli studenti. “Buona fortuna ragazzi”, si legge.

E in commento: “Da Palazzo Chigi, un pensiero per chi oggi affronterà (e supererà alla grande) l’esame di Maturità, e un abbraccio anche a tutti i Prof. La vita vi aspetta, l’Italia ha bisogno di voi, forza ragazze e ragazzi!”

Maturità 2019, le tracce della prima prova d’esame