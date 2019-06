La Vita in diretta Marzoli Convertini | Rai 1 | Timperi e Fialdini | Teresa De Santis

La Vita in diretta Marzoli Convertini – Buona la seconda. Dopo il 16,4 % della prima puntata, anche ieri La vita in diretta estate ha superato il 15%. Non accadeva da tempo. Promossi a pieni voti i due nuovi conduttori: Lisa Marzoli, che arriva dal Tg 2 e Beppe Convertini, pugliese doc ed attore con una lunga carriera alle spalle.

Rai 1 riaccende i motori durante la calda estate vincendo e convincendo. Da Uno Mattina (con Valentina Bisti e Roberto Poletti) ad Io e te (che nella puntata di ieri ha segnato un’altra crescita percentuale in termini di share). Poi è arrivata La vita in diretta con quel risultato atteso da tempo. Sorprendente.

Nell’ultima edizione de La vita in diretta, condotta dalla Filadini e Timperi, non sono mancate polemiche su presunti attriti avvenuti dietro le quinte tra i due conduttori. Che hanno, però, prontamente smentito tutto dando fine ad ogni tipo di polemica con un bacio a stampo in tv.

Tutto in diretta, davanti alle telecamere de La vita in diretta, che durante l’ultima puntata condotta da Fialdini e Timperi, in onda il 14 giugno 2019, ha totalizzato il 13 % di share.

La Vita in diretta Marzoli Convertini | E’ nata una nuova coppia

Adesso, sembra proprio che sia nata una nuova coppia televisiva. Attesa da tempo. Stiamo parlando di Lisa Marzoli e Beppe Convertini. E finalmente gli ascolti sono schizzati in alto con un dato che sta entusiasmando particolarmente gli addetti ai lavori. Sicuramente c’è grande sintonia tra Lisa e Beppe, che mostrano un grande feeling.

Anche il contenuto generale del format sembra piacere al pubblico da casa. Un lavoro certosino fatto dagli autori che hanno mandato in giro per l’Italia decine e decine di inviati a raccontare il Paese. Emozionando i telespettatori, strizzando l’occhio allo share.

Si tratta di un altro successo targato Teresa De Santis (la direttrice di Rai 1) che in queste settimana è alle prese con il palinsesto autunnale della Rete ammiraglia. Sarà presentato a luglio a Milano, si prevedono colpi di scena. Grandi nomi. Grandi ascolti, visti i successi di questi mesi.

