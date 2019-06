Bella Thorne Whoopi Goldberg – Bella Thorne nei giorni scorsi è stata ricattata da un hacker che minacciava di pubblicare alcune sue foto hot rubate. L’ex attrice della Disney Channel per anticipare il ricattatore ha deciso di diffondere lei stessa le immagini. La Thorne ha quindi condiviso i suoi scatti privati che la ritraggono nuda per non cedere al ricatto.

Il gesto della 21enne è stato condiviso e dichiarato audace da tanti. Ma c’è anche chi ha avuto un’opinione contraria. L’attrice Whoopi Goldberg non considera affatto la scelta della giovane “coraggiosa”.

Bella Thorne, sue foto hard finiscono sul web: hackerata e ricattata pubblica lei stessa gli scatti

Ospite del programma televisivo The View, Whoopi Goldberg ha commentato la notizia: “Se sei famosa, non fare foto di nudo, non importa quanti anni hai”.

Bella Thorne si è sentita offesa dalle dichiarazioni dell’attrice di Sister act. In lacrime ha pubblicato un video su Instagram in cui dichiara di essersi sentita profondamente umiliata e che per questo ha deciso di annullare la sua partecipazione al programma che ha ospitato Whoopi Goldberg.

In difesa di Bella Thorne è arrivato anche il fidanzato Benji Mascolo che, sempre in una serie di stories Instagram, ha attaccato Whoopi Goldberg definendo vergognose le sue dichiarazioni e accusandola di essere una donna che non supporta le altre donne.