Puglia mozzarella spiaggia – Se il cliente non va dalla mozzarella, la mozzarella va dal cliente, anche in spiaggia. In Puglia Marco Valente, forte del successo del proprio brand in tutta Italia, ha deciso di portare al mare i prodotti del suo caseificio di famiglia “San Marco”.

A bordo di un apecar il 39enne tarantino ha inventato un nuovo target di street food con la sua “Mozzapella”, la prima in Italia nel suo genere.

Puglia mozzarella spiaggia | La storia dell’Apecar

“Non riuscivo a stare fermo sul posto di lavoro, ho cominciato a viaggiare e partecipare a fiere, e mi è piaciuto tanto stare a contatto con la gente.”- racconta Marco a Repubblica – “Ho pensato che fosse meglio di un punto vendita, con i rischi connessi sia per la scelta del posto che per le spese esagerate. E allora ho scelto di fare l’ambulante”.

Prima la scalata nel nord Italia dove i prodotti San Marco sono diventati una realtà consolidata, poi il ritorno al sud e l’idea dell’apecar in spiaggia.

La prima tappa di Mozzapella è stata Taranto, città originaria dell’attività aperta nel 1968 dal nonno di Marco.

“Anche se è stato difficile convincere gli acquirenti, ci siamo portati dietro il marchio nero dell’Ilva e abbiamo perso forniture solo perché di Taranto”.

Puglia mozzarella spiaggia | Estate 2019

Così, per la stagione 2019 la Mozzapella prepara il menù da portare in spiaggia. “Finora abbiamo proposto mozzarella e scamorza a fette -annuncia Marco- ma siamo pronti ad aggiungere focaccia di Laterza, taralli baresi, capocollo di Martina Franca, pomodori sott’olio”.

Non si ha la possibilità di andare al mare? Mozzapella si è attrezzata anche per matrimoni e cerimonie registrando in poco tempo moltissime richieste e successo tra commensali e festeggiati.

