Sono in tanti gli italiani che ogni giorno cercano le previsioni dell'oroscopo.

Ecco le previsioni della giornata di sabato 15 giugno 2019.

Oroscopo di oggi sabato 15 giugno 2019

Cari Ariete, se il buongiorno si vede dal mattino il vostro allora è veramente promettente. Oggi imparerete l’importanza di avere un sogno nel cassetto. Dopo averlo custodito per così tanto tempo, e di recente anche un po’ abbandonato, ecco che è arrivato il momento di doverlo tirare fuori per concretizzarlo.

Cari Toro, sabato poco piacevole per voi che amate metter becco su qualunque decisione, dalla professionale alla sentimentale. Quest’oggi ce l’avrete a morte con i vostri amici, colpevoli di aver organizzato chissà cosa in compagnia di chissà chi. Imparare a scendere dal piedistallo ogni tanto, adattarvi una volta tanto non vi ucciderà.

Cari Gemelli, questa sarà una giornata impegnativa. Avvertite una forte stanchezza e vorreste trascorrere la giornata in una culla di relax e invece non potete perché alle vostre calcagna ci sono soltanto problemi.

Gli amici del Cancro vivranno un sabato difficile perché è arrivato il momento di prendere una decisione. Siete davanti a un bivio, ormai non potete più rimandare né sperare che qualcuno prenda la decisione al posto vostro. Forza e coraggio, un po’ di sana riflessione vi aiuterà a scegliere.

Gli amici del Leone saranno pieni di voglia di fare. Questa sarà una giornata promettente per voi che amate mettervi al servizio degli altri, aiutare fin dove è possibile, ma cos’è che vi spinge con tanto altruismo? Forse i diversi problemi che invece vi affollano la testa quando non avete niente da fare? State cercando una distrazione dalla vostra vita?

Cari Vergine, avvertite una certa ostilità quest’oggi così come chi vi orbita attorno. Le stelle non saranno dalla vostra parte, avrete un umore mutevole che non farà altro che alterarsi nel corso della giornata.

Gli amici della Bilancia dovranno tenere duro. Questa non sarà una giornata facile, i problemi potrebbero piombare da qualunque direzione e potreste non essere pronti a parare i colpi.

Sarà un weekend piacevole per lo Scorpione che avrà bisogno di ricaricare un po’ le energie. Passate del tempo all’aria aperta, evitando di scaldarvi troppo al sole, e viziate il vostro partner con qualche attenzione in più che non può certo guastare.

Cari Sagittario, non potete custodire per sempre antichi rancori, dovete anche saper andare avanti e lasciare il passato nel passato. Il futuro è così bello se si è privi di nubi passate, perché non fare un tentativo?

Sabato impegnativo quello del Capricorno. Qualcosa vi tormenta, avete forse avuto qualche discussione a lavoro prima d’iniziare il weekend e non riuscite a dormire tranquillamente o sarà che forse avvertite una certa resistenza nel cuore del vostro partner.

Cari Acquario, questo sarà un weekend promettente per voi che avete bisogno di riaffacciarvi alle vostre passioni. Avete dimenticato l’ebrezza di coltivare quello che vi piace ed è un errore, dovreste sempre ritagliarvi del tempo per fare quello che vi fa stare bene.

Cari Pesci, avete accumulato troppi problemi di recenti e le questioni lasciate in sospeso non fanno bene a nessuno, soprattutto a voi che non sapete gestirle. Ed ecco che vi ritrovate sommersi in un giorno che avreste potuto passare sdraiati a bordo piscina. Complimenti a voi.

Ogni mese, gli astrologi come Paolo Fox prevedono anche quali sono i segni fortunati e quelli che invece avranno un po’ meno di gioie dagli astri. Per quanto riguarda giugno 2019, tra i segni fortunati c’è di sicuro il Leone, che nonostante gli alti e i bassi rimane pur sempre il segno dell’anno, soprattutto in amore.

Bene anche l’Ariete, che sul lavoro si dimostra un rullo compressore e ottiene quelle soddisfazioni che aspetta da tanto tempo e sa bene di meritare. Buone notizie anche per il Toro, dopo un maggio non proprio all’altezza delle aspettative, e per il Sagittario, in continua crescita dall’inizio del 2019.

