Mondiale femminile 2019 chi gioca oggi | Le partite in programma | Venerdì 14 giugno | Orari e tv

MONDIALE FEMMINILE 2019 CHI GIOCA OGGI – Oggi, venerdì 14 giugno 2019, vanno in scena altre tre nuove partite dei gironi del Mondiale femminile 2019.

La Coppa del mondo di Francia entra infatti nel vivo: con la seconda giornata nei vari gironi, infatti, arrivano anche i primi verdetti, con le squadre che si qualificano già per gli ottavi di finale.

A queste, oggi pomeriggio, spera di potersi aggiungere anche l’Italia, che scende in campo alle 18 contro la Giamaica dopo aver battuto per 2-1 all’esordio la forte Australia. Ma non è questa l’unica partita in programma oggi, 14 giugno. Vediamo insieme il calendario odierno.

Mondiale femminile 2019 chi gioca oggi | Partite in programma

Il programma del Mondiale femminile 2019, oggi, si apre alle 15 con Giappone-Scozia. Allo stadio Route de Lorient a Rennes, andrà in scena dunque la partita valida per il gruppo D.

Le forti giocatrici giapponesi, che hanno anche vinto un’edizione del Mondiale (nel 2011), dopo il pareggio per 0-0 con l’Argentina si apprestano dunque a scendere in campo contro le meno quotate svedesi, alla prima partecipazione alle fasi finali della Coppa del mondo femminile.

Alle 18 poi, come anticipato, allo stadio Auguste Delaune di Reims c’è l’importante sfida tra Giamaica e Italia, valida per il gruppo C. La Giamaica, squadra cuscinetto del gruppo della nostra Nazionale, viene da una netta sconfitta (3-0) contro il Brasile. Ma vietato, per le azzurre, sottovalutare le avversarie.

Alle 21, invece, chiude il calendario di oggi Inghilterra-Argentina, in diretta dallo stadio Océane a Le Havre. Da un lato le fortissime inglesi, tra le favorite per la vittoria finale del Mondiale femminile 2019 e vincitrici per 2-1 all’esordio contro la Scozia; dall’altro l’Argentina femminile, che a differenza della Nazionale maschile non è considerata una squadra di altissimo livello.

Mondiale femminile 2019 chi gioca oggi | Dove vedere le partite in diretta tv e in streaming

Tutte le partite di oggi verranno trasmesse in esclusiva da Sky Sport Mondiali (canale 202). I collegamenti partiranno circa dieci minuti prima del fischio di inizio di ogni partita. Prima, all’intervallo e dopo i match gli approfondimenti in studio condotti da Alessia Tarquinio.

Per fortuna però, i tifosi dell’Italia potranno vedere le gesta della nostra Nazionale (contro la Giamaica) non soltanto sulla pay-tv, ma anche in chiaro. Tutte le partite dell’Italia, infatti, vengono trasmesse in diretta anche su Rai 2. Per cui oggi, alle 18, si potrà tifare la nostra Nazionale sia su Sky che sulla Rai.

Gli abbonati a Sky potranno seguire le partite anche in live streaming tramite le piattaforme online Sky Go e Now TV, mentre su Now TV chi non possiede un abbonamento a Sky potrà comunque acquistare il pass giornaliero a 7,99 euro. La partita dell’Italia, ovviamente, sarà visibile in streaming anche su RaiPlay.

