Giamaica Italia streaming | Dove vederla in tv | Mondiale femminile 2019

GIAMAICA ITALIA STREAMING TV – Dopo la straordinaria vittoria dell’esordio contro l’Australia, arrivata grazie a un gol di Barbara Bonansea all’ultimo minuto di recupero, la Nazionale femminile torna in campo oggi, venerdì 14 giugno 2019, per la seconda giornata del girone C del Mondiale femminile 2019, in corso in Francia.

Oggi, alle 18, allo stadio Auguste Delaune, a Reims, va in scena Giamaica-Italia. Un match importantissimo per le azzurre, che giocano contro la squadra “cuscinetto” del girone. Con un’altra vittoria, la Nazionale allenata da Milena Bertolini potrebbe ipotecare il passaggio agli ottavi di finale. Un primo, importante passo per togliersi soddisfazioni serie in questi Mondiali femminili.

L’Italia sfiderà una Giamaica che, sebbene con alcuni punti di forza, è uscita con le ossa rotte dallo scontro con il Brasile, che nella prima giornata del girone ha vinto con un perentorio 3-0. Chi vincerà oggi tra Giamaica e Italia?

Ma soprattutto, dove vedere la partita di oggi? In tv o in streaming? In chiaro o su Sky? Ecco tutte le risposte.

Come ben risaputo, in Italia è Sky Sport ad essersi aggiudicato i diritti di trasmissione di tutte le partite dei Mondiali femminili 2019. Per fortuna dei non abbonati, però, non si tratta di un diritto esclusivo: al bando ha partecipato anche la Rai, che ha ottenuto il diritto di trasmettere le 15 partite più importanti della Coppa del mondo in Francia, comprese tutte quelle dell’Italia.

Di conseguenza, oggi pomeriggio alle 18, la partita Giamaica-Italia sarà visibile in diretta tv sia su Sky Sport Uno (canale 201 del decoder) e Sky Sport Mondiali (canale 202), sia in chiaro su Rai 2.

Il collegamento inizierà in entrambi i casi diversi minuti prima, con un ampio prepartita e i commenti dallo studio.

La partita della Nazionale femminile italiana di oggi è disponibile però anche in streaming. Per poterla vedere sul vostro pc, smartphone o tablet, dunque, vi basterà utilizzare la piattaforma SkyGo, accessibile per tutti gli abbonati Sky, oppure RaiPlay, l’analoga piattaforma streaming della Rai.

SkyGo, ovviamente, è disponibile solo per chi ha un abbonamento a Sky, in questo caso al pacchetto Sport. RaiPlay, invece, è completamente gratis. Per vedere Giamaica-Italia, quindi, vi basterà registrarvi con la vostra mail o un profilo social.

