Francesca Cipriani Salvini incontro

Ci risiamo. Francesca Cipriani torna a lodare Matteo Salvini. La prosperosa showgirl il 13 giugno è stata ospite della trasmissione di Radio Rai Un Giorno da Pecora e ha tirato fuori un aneddoto interessante su un incontro che avrebbe avuto con il vicepremier leghista e ministro dell’Interno.

È successo negli studi Mediaset di Canale 5. In occasione di una puntata di Pomeriggio Cinque, il vicepremier della Lega si è presentato in studio per una chiacchierata di una manciata di minuti con la padrona di casa, Barbara D’Urso.

Ospite della stessa puntata era anche lei, Francesca Cipriani. La showgirl, infatti, è una delle presente più assidue del salotto pomeridiano di Canale 5.

Francesca Cipriani Salvini incontro | Ospiti di Pomeriggio Cinque

“Finalmente l’ho conosciuto”, ha detto Francesca Cipriani ai conduttori del programma radio. Un incontro, quello con il ministro dell’Interno, particolarmente importante per la showgirl: “È stato molto bello: mi sono congratulata con lui, per le sue idee, il mio sogno è che diventi sindaco di Milano”.

Ma non finiscono qui le parole di stima della Cipriani per il ministro dell’Interno: “Ho detto a Matteo Salvini: ‘Ti stimo molto, sei un vero uomo’. Lui mi ha ringraziata con quel sorriso a 360 denti”. Ancora una volta, la showgirl torna ad apprezzare anche l’aspetto fisico del leader della Lega, come già aveva fatto in diverse occasioni in passato: “Dal vivo è molto affascinante. Mi ha provocato uno scombussolamento”.

Non nasconde, la Cipriani, che le piacerebbe non poco approfondire la conoscenza con il ministro: “Mi piacerebbe prendere un caffè con lui, anche solo per un’amicizia, è una persona che stimo molto”.

Francesca Cipriani Salvini incontro | Il ministro attratto dagli occhi

A queste parole, i conduttori di Un Giorno da Pecora non si sono fatti sfuggire l’occasione per stuzzicare la showgirl: “Matteo Salvini non mi ha mai guardato il seno, mi ha guardato negli occhi, che sono la cosa più bella che ho”, risponde Cipriani.

“Mica come il decolleté, che è 50 per cento mio e 50 per cento artificiale. Ero partita da una quarta naturale ed ora ho un’ottava”. A proposito di uomini e vita privata, la showgirl precisa che “è sempre zitella, da circa tre anni”.

