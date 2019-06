Naomi Campbell completamente nuda sui social, i fan si scatenano

Naomi Campbell nuda | Una Naomi Campbell al naturale, in versione “come mamma l’ha fatta”. Sul profilo Instagram della super modella è spuntata una foto bollente. In tutti i sensi, visto che la Venere Nera si è mostrata completamente nuda in un paesaggio desertico africano.

Giusto un accenno di perizoma si intravede lungo lo scultoreo lato B della 49enne londinese.

Come dichiarato dalla stessa Naomi Campbell sul suo profilo social, la top model si trova attualmente in Kenya per uno shooting per British Vogue che uscirà il prossimo luglio.

Di origine britannica e con madre jamaicana, Naomi Campbell vanta 30 anni di folgorante carriera alle spalle ed è stata nominata, nel 2018, Fashion Icon per “la bellezza, l’attivismo e la gioia di vivere”.

Naomi Campbell nuda | Il 22 maggio scorso Naomi Campbell ha festeggiato i suoi 49 anni. Nonostante il tempo che passa, la Venere Nera non ha mai lasciato le luci dei riflettori e le passerelle internazionali e la sua inconfondibile falcata continua a ispirare modelle Millenials e non di tutto il mondo.

Sempre su Instagram, Naomi Campbell ha recentemente sfidato le convenzioni mostrandosi al naturale e senza parrucca, dimostrando di non lasciarsi condizionare dalla paura dell’invecchiamento.

Naomi Campbell “al naturale”: su Instagram senza parrucca

A giudicare dalla foto di questa sera e dagli apprezzamenti dei fan, Naomi Campbell non ha, comunque, ragione di preoccuparsi.

