Andare alle Maldive non è più un sogno: arrivano i voli low cost (e non è uno scherzo)

Maldive voli low cost | Andare alle Maldive potrebbe trasformarsi da sogno irrealizzabile a possibilità concreta. Grazie a una serie di promozioni di Air Italy, volare nelle isole più esotiche dell’Oceano Indiano diventa molto più accessibile per tutti.

A partire dal 29 ottobre 2019, Air Italy propone infatti un volo diretto tre volte a settimana (martedì, giovedì e sabato) da Milano Malpensa all’Aeroporto di Malé (capitale della Repubblica delle Maldive).

Se si prenota ora (13 giugno 2019), un volo di andata costa intorno ai 240 euro e lo stesso vale per il volo di ritorno. Sembra incredibile, ma è tutto vero:

Certo, la cifra non tiene conto delle tariffe di alloggio una volta sul posto, ma considerando il fatto che volare alle Maldive costa in media più del doppio, si tratta di un’occasione da non prendere sotto gamba.

Maldive voli low cost | Per chi stesse già facendo i bagagli, però, è necessario specificare che quelli di ottobre e novembre sono i mesi di bassa stagione in terra maldiviana. Si tratta infatti dei mesi monsonici che anticipano l’estate e il rischio di incappare in intere giornate di pioggia è molto elevato.

Le Maldive sono da sempre una delle mete preferite dalle coppie appena sposate per il loro viaggio di nozze, ma anche da famiglie abbienti che desiderano concedersi qualche giorno di relax.

L’arcipelago delle Maldive è composto da 1.192 isole coralline appoggiate su roccia calcarea e corallina. L’arcipelago dista 735 chilometri dallo Sri Lanka e si estende lungo l’Oceano Indiano per una lunghezza di 754 chilometri e una larghezza di 188.

