La geniale pubblicità di Ikea per la grattugia che prende in giro Apple

Grattuggia ikea Apple Mac – Il più potente e il più costoso, ma anche maledettamente simile a una grattuggia. L’ultimo dei feedback che lo scorso giugno Apple si sarebbe aspettata, presentando alcuni nuovi prodotti, compreso un nuovo computer desktop Mac Pro.

Nuove capacità e super skill per un modello che arriva fino a 50.000 mila dollari: ma quello che ha stupito i presenti e il popolo della Rete è stato il suo design. In particolare si parla della sua struttura esterna in acciaio, molto simile a quella di una grattuggia.

Un tam tam mediatico che non è sfuggito all’agenzia pubblicitaria bulgara The Smarts che ha deciso di trasformare il tallone di Achille in un punto di forza.

Grattuggia ikea Apple Mac – Il team ha infatti realizzato una campagna promozionale per promuovere una semplice grattugia Ikea usando rimandi al prodotto Apple in questione.

Il modello di grattugia è IDEALISK, è presente anche in Italia e costa meno di cinque euro.

Non mancano nella promozione del prodotto i riferimenti aperti a Apple: nella nella frase in alto c’è scritto “Progettato per le mele” mentre la “i” iniziale è in minuscolo.

Mac Pro Apple Caratteristiche Il nuovo Mac Pro- come si legge sul sito della Apple , è “un’innovativa workstation per i professionisti ridisegnata da cima a fondo per ampliare l’orizzonte di ciò che un Mac è in grado di fare (…) Il nuovo Mac Pro integra processori Xeon di classe workstation con fino a 28 core, 1,5TB di memoria ad alte prestazioni, otto slot di espansione PCIe e la scheda grafica più potente del mondo. L’altra novità è Apple Afterburner, un acceleratore hardware che cambia le regole del gioco permettendo di riprodurre contemporaneamente tre stream video ProRes RAW a 8K. Il Pro Display XDR è un display Retina 6K da 32″ con una spettacolare gamma cromatica P3, colore a 10 bit, luminosità massima di 1600 nit, incredibile contrasto di 1.000.000:1 e angolo di visualizzazione ultra ampio, il tutto a un prezzo davvero eccezionale. Insieme, il nuovo Mac Pro e il Pro Display XDR sono gli strumenti più potenti che Apple abbia mai messo nelle mani dei professionisti e trasformeranno per sempre i loro flussi di lavoro”.

