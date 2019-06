Procedura di infrazione, oggi vertice tra Conte, Salvini, Di Maio e Tria

Procedura di infrazione vertice governo | Cdm governo | Governo News | Tria cerca il compromesso | Lo sfogo di Conte

Procedura di infrazione vertice governo | Nella mattina di mercoledì 12 giugno è stato convocato un vertice di governo a cui prendono parte Giuseppe Conte, i due vicepremier Salvini e Di Maio. Lo scopo è fare il punto su come evitare la procedura di infrazione dell’Ue all’Italia.

Salvini ha intenzione di proporre misure che non migliorano, anzi aggravano la posizione dell’Italia nei confronti della procedura di infrazione: flat tax sforando il deficit, abolizione del fiscal compact, scorporo degli investimenti con 100 grandi opere da far finanziare alla Bce.

Il consiglio dei ministri, riunito nella serata di ieri, 11 giugno, che tra le altre cose aveva dato il via libera al decreto sicurezza bis.

Cdm governo | Lo sfogo di Conte: “Sto qui se mi convincono. Se vogliono andare a sbattere contro un muro, vadano”

Intanto Giuseppe Conte è sempre più insofferenti nei confronti della ritrovata “pace” tra il due vicepremier, Matteo Salvini e Luigi Di Maio. “Qualcuno qui deve ancora capire come sono fatto”, avrebbe detto secondo quanto riporta Repubblica in un retroscena.

“Non ci sarà nessuno scontro perché, se non andiamo d’accordo, io li lascio liberi. Una cosa deve essere chiara: sto qui se mi convincono loro, non sono io a doverlo fare. Se vogliono andare a sbattere contro un muro, vadano pure”, avrebbe detto nel pomeriggio prima del Consiglio dei ministri.

Conte si sta giocando tutto nella sua battaglia con la Ue, che vuole piuttosto essere un compromesso conciliante più che un braccio di ferro. Convincere Bruxelles che quanto sta facendo il governo giallo-verde sono in realtà misure positive per il paese. Evitare la procedura d’infrazione rispettando le regole vigenti, è la posizione di Conte, Tria e Mattarella. Posizione diametralmente opposta da quella di Di Maio, Salvini e la Lega in generale, da Borghi a Bagnai, che vogliono cercare lo scontro aperto con l’Europa, non cedendo a un “diktat”.

Governo news | Tria vuole il compromesso con l’Ue, intanto arriva il parere del Cef

Giovanni Tria intanto pensa a come evitare lo scontro con la Ue, cercando un compromesso finale per evitare la procedura per deficit eccessivo. Intanto, nella serata di ieri è arrivato il pare del Comitato economico e finanziario, che appoggia le conclusioni della Commissione europea. La parola spetta ora all’Ecofin del 9 luglio, per la decisione finale sull’apertura della procedura.

Intanto, il presidente della Commissione Ue, Jean-Claude Juncker, avverte: “l’Italia rischia, è un problema serio”. “Non voglio umiliare la Repubblica italiana con dichiarazioni pubbliche ma riteniamo che si stia muovendo in una direzione sbagliata”, spiega ancora Juncker.

Tria, nonostante il parere degli sherpa, auspica che ci sia comunque l’invito al dialogo alla Commissione, che ora preparerà la vera e propria raccomandazione a sanzionare l’Italia.

La decisione finale spetterà comunque al Consiglio dell’Unione europea del prossimo 20 e 21 giugno.