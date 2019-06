Piscina tetto Londra

Soffocati dal torrido caldo estivo, cosa c’è di più ristoratore di un tuffo in piscina? Che sia in un resort a cinque stelle, in un centro sportivo o in qualche località da sogno, ce n’è una piscina in arrivo che le batterà tutte: l’Infinity London che verrà costruita sul tetto di un grattacielo a Londra.

A partire dal 2020 infatti, se ci sarà l’ok di partner e appaltatori, nella capitale britannica si potrà nuotare in quella che già viene considerata la piscina più bella del mondo.

Si tratta di un rivoluzionario progetto architettonico elaborato da Compass Pools, noto costruttore di piscine del Regno Unito.

L’Infinity sarà ubicata sul tetto di un grattacielo nuovo di zecca che ad oggi è in fase di progettazione: 55 piani e 220 metri d’altezza con una vista a 360° su Londra.

Una scala a chiocciola rotante che sale dal fondo della piscina farà entrare e uscire i nuotatori.

Alex Kemsley, designer e direttore tecnico di Compass Pools, spiega a e-architect.co.uk: “Abbiamo affrontato alcune sfide tecniche piuttosto importanti per questo edificio, la più importante è come entrare effettivamente in piscina. La soluzione si basa sul principio delle porte dei sottomarini. Ad essa sarà abbinata una scala a chiocciola rotante che sale dal fondo della piscina quando qualcuno vuole entrare o uscire. Un’assoluta novità nel campo della progettazione di piscine che sembra uscita da un film di James Bond”.

