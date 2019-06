“Mangiavo larve, lombrichi e formiche”: la rivelazione shock di Nicole Kidman

Nicole Kidman mangia insetti – Se ormai si dice sempre più spesso che gli insetti saranno il cibo del futuro allora Nicole Kidman è una vera e propria precorritrice.

Per quanto ci sembri disgustoso tra qualche anno mangeremo insetti

L’attrice 51enne ha rivelato che, da piccola, ha mangiato di tutto comprese le formiche che però le rimanevano un po’ acide di sapore.

Non solo, la Kidman ha ammesso di essersi cibata anche di cose peggiori: “Mangiavo anche formiche, anche se non avevano un buon sapore… un po’, come dire, acide. Avevano un gusto strano. Mangiavo di tutto. Avrà mangiato qualsiasi cosa commestibile. Larve, lombrichi e insetti”.

Rivelazioni che nessuno si sarebbe mai aspettato dalla diva australiana e che sono state riportate dal quotidiano inglese “The Indipendent“. La moglie del cantante Keith Urban ha anche confessato di essere amante dei gatti e di essersi sempre portata i suoi mici nello zaino per fare le escursioni.

La Kidman, che nel frattempo tornerà in tv con la seconda stagione di “Big Little Lies – Piccole Grandi Bugie”, ha ricordato la sua gioventù anche sulle pagine del magazine “You“: “I miei genitori si lanciavano le palle di neve a Washington e io avrò avuto due anni.

Ricordo che mi chinavo e con i pugni ne raccoglievo un po’, dicendo: ‘Non riesco a tirare la neve, allora la mangio!'”.

