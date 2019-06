Fedez, Leone e la pornostar Mia Khalifa: “Oggi piangi, domani mi ringrazierai”

Fedez Leone Mia Khalifa pornostar

A casa Ferragnez arriva Mia Khalifa. Da un paio di giorni, infatti, abbiamo visto la ragazza mora con gli occhiali da nerd bazzicare tra la cucina e il salotto. L’ultima apparizione è in un post di Fedez, in cui si vede il rapper tenere in braccio il piccolo Leone e accanto c’è lei, Mia, che finge di piangere come il bambino.

Accanto allo scatto, Fedez scrive: “Ora piangi ma un giorno farai vedere questa foto ai tuoi compagni di classe e mi ringrazierai”. Per chi non lo sapesse, Mia Khalifa è una ex pornostar. Per questo il rapper ironizza sul fatto che Leone capirà solo quando diventerà un ometto la fortuna che ha avuto incontrando Mia.

Fedez Leone Mia Khalifa pornostar | Amici dei Ferragnez

Insieme al fidanzato Robert Sandberg, uno chef svedese, Mia Khalifa arriva a casa di Fedez e Chiara Ferragni a Los Angeles per via dell’amicizia che la lega alla coppia milanese. Nelle stories su Instagram sia di Fedez che della fashion blogger di Cremona, abbiamo visto Mia e Robert preparare deliziosi pancakes svedesi per gli amici italiani. Pancake particolarmente apprezzati anche dal piccolo Leo.

Fedez Leone Mia Khalifa pornostar | Mia Khalifa

Mia Khalifa, classe 1993, è nata a Beirut, in Libano, ma si è trasferita negli Stati Uniti insieme ai genitori quando aveva sette anni. A 21 anni entra nel mondo dei porno, ma ne esce nel 2016, dopo aver ricevuto una serie di minacce di morte per aver indossato un hijab in alcuni video porno. Resta comunque un personaggio molto noto negli Stati Uniti, continuando a lavorare tra cinema e mondo dello spettacolo.

Fedez Leone Mia Khalifa pornostar | I commenti

Sotto al post ironico di Fedez si sono moltiplicati i commenti altrettanto simpatici degli utenti. “Premio padre dell’anno”, scrive qualcuno. “Non piangere piccolo, tuo padre ti ha donato una delle più grandi gioie della vita”, si legge in un altro commento. “Sta piangendo perchè gli avrai detto che è troppo piccolo per certe cose”, continua qualcun altro.

Fedez tira in ballo Papa Francesco su Instagram: “Ho altre cose da suggerirti”