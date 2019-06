William tradisce Kate – Non c’è pace per la Corona inglese. I sospetti che tra William e Kate sia crisi nera non accennano a placarsi, anzi. Proprio in queste ore circola notizia che la presunta amante del principe, Rose Hanbury, sia arrivata a un punto di rottura con il marito, il marchese David George Philip Cholmondeley.

I media inglesi hanno fatto sapere che la ragazza, 35 anni e madre di tre figli, si sia addirittura tolta la fede a dimostrazione che la sua relazione con il consorte quasi 60enne è giunta al capolinea.

Tutto questo a distanza di pochi mesi dall’allontanamento della Hanbury dalla cerchia dei reali quando la stessa, fino ad allora, era la migliore amica della Duchessa di Sussex.

Kate e William e Rose Hanbury e consorte si sono frequentati per anni al punto che anche i figli delle coppie, in particolare il principe George, era diventati molto affiatati.

Ora però la marchesa di Cholmondeley pare faccia sul serio dal momento che si è presentata senza anello nuziale al banchetto di Stato organizzato, la scorsa settimana, in occasione della visita ufficiale del presidente Trump a Londra.

C’è da dire però che per l’evento in questione non ha mancato di farsi accompagnare dal marito probabilmente per placare i sospetti di una presunta crisi. Sta di fatto che Rose Hanbury è stata fatta sedere a notevole distanza dalla coppia reale.

Quella è stata la prima volta che le due “contendenti” sono state viste insieme allo stesso evento dopo la furibonda discussione con Kate nel North Norfalk. Al banchetto il marchese di Cholmondeley era seduto in un tavolo molto vicino a Kate mentre sua moglie Rose era stata fatta sedere dall’altra parte della sala.