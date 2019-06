Non solo Caltagirone: tutti gli uomini (fantasma?) di Pamela Prati

Pamela Prati uomini | Una Pamela Prati in versione “Dieci ragazze per me”. Solo che in questo caso si tratta di ragazzi e non si sa fino a che punto ci siano davvero.

Sulle pagine di cronaca rosa di tutta Italia per il caso di Mark Caltagirone (il futuro marito in realtà mai esistito), Pamela Prati non è in realtà nuova all’enfatizzazione (per dirla con un eufemismo) in materia amorosa.

Pamela Prati, l’assurda storia del matrimonio (finto?) con Marco Caltagirone | Testimonianze a Live Non è la D’Urso

Mark Caltagirone non infatti è il solo uomo-fantasma nella vita di Pamela Prati, il cui vero nome è in realtà Paola Pireddu: prima di lui, l’ex soubrette di origini sarde è già stata “sposata” per due anni con un certo David (o Daniel) Sebastian Jabir.

Sul presunto matrimonio sono però stati sollevati dei dubbi dati dal fatto che, mentre a Diva e Donna Pamela Prati aveva dichiarato di essersi sposata a Las Vegas, in tv e al Corriere della Sera ha dichiarato che si trattava di una fake news.

“Jabir non vuole apparire, è una persona riservata, che vuole rimanere lontano dai riflettori”, aveva detto la Prati. I tormentoni ritornano.

Fra le altre “fiamme” o presunte tali di Pamela Prati c’è poi Adriano Celentano: nel 1980, l’ex modella di Playboy compare sulla copertina dell’album del cantante Manifesto e racconta delle avances di Celentano nei suoi confronti. Secondo Pamela Prati, Celentano avrebbe addirittura tentato di baciarla.

Ma siamo solo all’inizio: fra gli altri passati pretendenti dell’ex regina del Bagaglino c’è anche Kabir Bedi che, pazzo di lei, le avrebbe una volta inviato ben 500 rose rosse.

Con Bedi, però, il rapporto resta platonico perché Pamela si innamora perdutamente di Walter Chiari (o meglio, “della sua cultura e delle sue parole”), anche se pare che nemmeno con quest’ultimo la Prati abbia avuto una relazione.

Caso-Prati, lo sfogo su Instagram di Eliana Michelazzo: “Eliana ha solo paura”

Pamela Prati uomini | E poi, dopo un’altra sfilza di storie più o meno ufficiali (ma sempre e rigorosamente ultra-pubblicizzate), Pamela Prati vive la sua personale versione di Pretty Woman, niente meno che con l’attore hollywoodiano Richard Gere.

Nel 1985, il protagonista di Ufficiale e Gentiluomo è in visita a Roma dove incontra una giovanissima Pamela all’apice del suo successo.

“Abbiamo chiacchierato a lungo e, dopo una settimana, mi arriva a casa un mazzo di fiori con questo biglietto: ‘Alla Venere italiana che vorrei invitare a cena’”, ha raccontato Pamela Prati durante un’intervista.

“Ceniamo nel suo albergo, mangiamo spaghetti: per lui divento Miss Spaghetti” Ci baciamo e quella notte resto con lui, e anche il giorno, e la notte seguenti”.

Una storia, quella con Richard Gere, durata tre mesi fra gite romantiche nella capitale italiana e giri in 500. Pare che in seguito la favola si sia spezzata: Richard Gere torna negli States e, dopo qualche telefonata e messaggio d’obbligo, i legami si interrompono.

Ma Pamela Prati non ha molto tempo per piangere: nel giro di poco tempo, l’ex “Miss Spaghetti” è già fra le braccia del calciatore Franco Causio con cui vive una relazione di due anni. L’ex soubrette racconta che la storia è finita a causa dell’ultimatum dell’allenatore di Causio: “Gli disse di scegliere fra me e il calcio, e lui scelse il calcio”.

E poi altri amori e altri tormenti: dopo un breve intervallo con il cantante croato Sandy Marton, arriva un altro uomo per cui Pamela si sarebbe quasi tolta la vita: “Non riuscivo più a dormire e a mangiare. Ero diventata anoressica”.

Eliana Michelazzo all’attacco! Torna a galla pure Mark Caltagirone

Pamela Prati uomini | Insomma, la lista degli amori (o presunti tali) di Pamela Prati è lunga e, fra i grandi nomi del cinema americano, sembra comprendere addirittura Robert De Niro, che Pamela ha descritto come “un gran signore”.

Per quanto l’ex star del Bagaglino lo abbia sempre negato, una cosa è certa: Pamela Prati adora parlare delle sue storie. Certo, dopo il caso-Caltagirone viene da chiedersi se quei racconti corrispondano a verità, o fino a che punto.

“Non solo Caltagirone, Pamela Prati si è inventata anche suo padre!”: nuove rivelazioni shock