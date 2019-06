Ligabue, prove generali dello Start Tour 2019: “Le più divertenti della mia vita”

Ligabue Start Tour 2019 prove generali

Ligabue Start Tour 2019 prove generali | Il meglio deve ancora venire: detto popolare, certo, ma anche parola di Luciano Ligabue, che da trent’anni fa ballare, sognare e innamorare milioni di italiani in giro per l’Italia.

E in questo caso è proprio vero, perché le prove generali di ieri, 9 giugno 2019, presso la Fiera di Reggio Emilia, sono state solo un assaggio dello Start Tour 2019 che inizierà a Bari il prossimo 14 giugno.

“Questa è stata la prova generale più divertente della mia vita”, ha detto il cantante emiliano ieri sera, a fine concerto.

Sì, perché a dispetto delle dimensioni del palco (lungo 58 metri e profondo 20) e della spettacolare performance della band, la platea era quasi vuota, principalmente composta da giornalisti e amici del cantante (per un totale di circa 200/300 invitati).

Ma Ligabue non se n’è fatto un problema, anzi: pare che questa prima esibizione gli sia riuscita particolarmente bene. Del resto, non c’è da stupirsi, perlomeno non quando si ha a che fare con un artista rock il cui mantra è: “Il palco mi crea dipendenza”.

Ligabue pronto a partire con lo “Start Tour”: tutto quello che c’è da sapere sulle date 2019

Le prove generali si sono così svolte in un mix esplosivo di vecchie e nuove e hits: da Polvere di Stelle (pezzo madre dell’ultimo album, Start) a Eri Bellissima, passando per l’intramontabile Certe Notti.

Un all hits, insomma, che lascia presagire un tour estivo denso di emozioni. E poco importa se ad approfittare di questa magica anteprima c’era solo un pugno di persone.

Ligabue, tutto quello che c’è da sapere sul celebre cantante italiano

Ligabue Start Tour 2019 prove generali | Scaletta

Perché, come canta Liga a pieni polmoni, il meglio deve ancora venire. Nell’attesa dell’inizio dell’attesissimo tour, ecco la scaletta di tutte le canzoni proposte da Ligabue a Reggio Emilia.

1) Polvere di stelle (2019)

2) Ancora noi (2019)

3) A modo tuo (2014)

4) Si viene e si va (1999)

5) Quella che non sei (1995)

6) Balliamo sul mondo (1990)

7) Medley chitarra e voce: L’amore conta (2005), Sogni di rock’n’roll (1990), Il giorno di dolore che uno ha (1997), Tu sei lei (2013), Un colpo all’anima (2010)

8) Bambolina e barracuda (1990)

9) La cattiva compagnia (2019)

10) Non è tempo per noi (1990)

11) Marlon Brando è sempre lui (1990)

12) Luci d’America (2019)

13) Mai dire mai (2019)

14) Medley Rock Club: Vivo morto o X (1995), Eri bellissima (2002), Il giorno dei giorni (2005), L’odore del sesso (1999), I ragazzi sono in giro (1995), Libera nos a malo (1991), Il meglio deve ancora venire (2010)

15) Vita morte e miracoli (2019)

16) Niente paura (2007)

17) Certe notti ((1995)

18) A che ora è la fine del mondo (1994)

19) Tra palco e realtà (1997)

BIS

20) Certe donne brillano (2019)

21) Piccola stella senza cielo (1990)

22) Urlando contro il cielo (1991)

Qui tutte le informazioni sulle date e i luoghi dello Start Tour 2019.

Luciano is back: Ligabue annuncia l’uscita del suo nuovo album e di un tour per l’estate 2019