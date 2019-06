Ballottaggio Livorno vincitore | Livorno Ballottaggi elezioni comunali 2019 | Risultati | Luca Salvetti | Chi ha vinto | Sindaco | PD

Ballottaggio Livorno vincitore | Livorno torna al centrosinistra. Il comune toscano, dopo la parentesi dell’amministrazione del Movimento Cinque Stelle, viene riconquistata dalla sinistra.

Al ballottaggio, Luca Salvetti è stato eletto sindaco con il 63,3 per cento delle preferenze (42.186 voti). Il candidato di centrodestra Andrea Romiti si è fermato al 36,7 per cento dei consensi (24.440 voti)

Qui i risultati del primo turno

Al ballottaggio, dunque, l’affermazione di Salvetti è stata netta, ben più consistente rispetto a quanto fatto registrare al primo turno. Segno che gli elettori del Movimento Cinque Stelle hanno preferito il candidato di centrosinistra a quello di centrodestra.

Luca Salvetti (centrosinistra) vince il ballottaggio ed è il nuovo Sindaco di Livorno.

Livorno era stata amministrata negli ultimi cinque anni da Filippo Nogarin. L’ex sindaco del M5s però non si è ricandidato, preferendo correre per le elezioni europee, dove però non è stato eletto.

La candidata pentastellata Stella Sorgente, al primo turno aveva ottenuto un deludente 16 per cento.

Ballottaggio Livorno vincitore | Elezioni comunali 2019 | I risultati del primo turno

I risultati del primo turno che si è svolto due settimane fa, domenica 26 maggio 2019:

Luca Salvetti, centrosinistra: 34,20%

Andrea Romiti, centrodestra: 26,64%

Stella Sorgente, M5s: 16,39%

Marco Bruciati: 14,30%

Marco Cannito: 2,64%

Barbara La Comba: 2,02%

Luigi Moggia: 1,68%

Carina Susana Vitulano: 1,38%

Ina Dhimgjini: 0,75%

Ballottaggio Livorno vincitore | Livorno elezioni comunali 2019 | La guida al voto

Si vota domenica 9 giugno, con i seggi aperti dalle 7 alle 23.

Sull’unica scheda compaiono i nomi dei due candidati alla carica di sindaco ammessi al ballottaggio, accompagnati dai simboli delle liste che appoggiano la candidatura.

Viene eletto sindaco chi tra i due candidati ottiene il maggior numero di voti.

