Ballottaggio Potenza risultati | Potenza Ballottaggi elezioni comunali 2019 | Risultati | Exit Poll | Chi ha vinto

Ballottaggio Potenza risultati | Oggi, domenica 9 maggio 2019 i cittadini di Potenza sono stati chiamati a eleggere il proprio sindaco e a rinnovare il consiglio comunale. Qui i risultati del primo turno.

A sfidarsi sono stati il candidato del centrodestra Mario Guarente e l’esponente del centrodestra Bianca Andretta.

• SE NON VISUALIZZI TUTTI GLI AGGIORNAMENTI PIU’ RECENTI CLICCA QUI

> Qui tutti i comuni al ballottaggio

Chi ha vinto le elezioni comunali a Potenza? Chi ricoprirà la carica di sindaco?

Qui sotto i risultati in tempo reale non appena verranno resi noti:

(articolo in aggiornamento)

Ballottaggio Potenza | I risultati del primo turno del 26 maggio

I cittadini di Potenza si sono recati alle urne una seconda volta il 9 giugno perché nessuno dei candidati il 26 maggio è riuscito a raggiungere il numero di voti necessari per ottenere la carica di sindaco.

Questi i risultati del primo turno delle elezioni svoltesi il 26 maggio 2019:

Bianca Andretta – Centronistra – 18,5 per cento

Mario Guarente – Centrodestra – 44,7 per cento

Marco Falconeri – Movimento 5 Stelle – 7,2 per cento

Valerio Tramutoli – La Basilicata Possibile e Potenza Città Giardino – 27,4 per cento

Giuseppe Ferraro – Potenza nel Cuore – 2,1 per cento

Potenza elezioni comunali 2019 | Come si vota

Anche a Potenza, come negli altri comuni italiani, non è ammesso il voto disgiunto al ballottaggio: a differenza del primo turno quindi non si può votare per un candidato sindaco e per una lista che non è ad esso collegata.

Il primo cittadino si elegge tramite sistema maggioritario, mentre la ripartizione dei seggi ai consiglieri avviene utilizzando un sistema proporzionale. Al primo turno invece tale opzione era disponibile.

Per garantire la governabilità, alle liste collegate al candidato sindaco vincitore viene attribuito il 60 per cento dei seggi. I restanti posti nel Consiglio verranno poi assegnati alle altre liste in maniera proporzionale attraverso il metodo D’Hondt.

Possono accedere al riparto dei seggi le liste che superano la soglia di sbarramento fissata al 3 per cento.