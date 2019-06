TROOPING THE COLOUR 2019 – Meghan Markle è riapparsa finalmente in pubblico dopo la nascita del piccolo Archie, peccato che del bambino non ci fosse traccia.

Il Trooping the Colour è l’evento dell’anno nel Regno Unito: un’enorme parata per festeggiare il compleanno della Regina Elisabetta II, sul trono dal 1952.

Ogni anno, per tradizione dal 1748, il secondo sabato di giugno Londra si anima per la sua Regina e, nonostante la protagonista della giornata sia la cara Elisabetta, nessuno ha potuto evitare di notare il grande assente: il baby royal alla sua prima apparizione pubblica non c’era.

Meghan è comparsa in carrozza al fianco del marito Harry, a Kate Middleton e a Camilla Parker. Tutti s’immaginavano la rivoluzionaria Meghan portare con sé il bambino per il giro in carrozza e invece per questa volta la Markle, presentatasi in un abito blu navy, ha desistito.

Trooping The Colour 2019 | Che cos’è?

Il Trooping the Colour è l’occasione per avere la famiglia reale al completo: e in effetti c’erano tutti, tranne il piccolo Archie.

L’evento in genere consiste in un’enorme parata per festeggiare il compleanno reale della Regina in carica, una sfilata che prevede cavalli, soldati e persino aerei ad animare cielo e terra.

Ma la Regina Elisabetta II non è nata il 21 aprile 1926? Esatto, ma il Trooping the Colour non è stato istituito per il suo effettivo compleanno. Si tratta di una ricorrenza che ha avuto origine nel 1748, quando venne stabilito che, indipendentemente dalla nascita del sovrano, la celebrazione del compleanno del sovrano in carica si sarebbe svolta in contemporanea con la tradizionale manifestazione della fanteria.

Ed ecco perché il Trooping The Colour arriva ogni secondo sabato di giugno ogni anno, una tradizione che dura da due secoli e mezzo.

Trooping the Colour 2019 | Meghan, Kate e i bambini

La protagonista della giornata è la Regina Elisabetta II, ma anche i bambini hanno avuto la loro parte così come le mamme. Meghan è ricomparsa in pubblico per la prima volta dopo la nascita del piccolo Archie (non portandolo con sé).

Eppure un debutto c’è stato, quello del baby Louis in braccio a mamma Kate per la prima volta a Buckingham Palace. Il piccolo di casa Cambridge si è affacciato al balcone reale per la prima volta con espressioni buffe e divertite. Insieme a lui, anche l’erede al trono George e la sorellina Charlotte.