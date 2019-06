Oroscopo di domani | 9 giugno 2019 | TPI | Giorno | Astrologia | Segni zodiacali

OROSCOPO DI DOMANI 9 GIUGNO 2019 – Anche se qualcuno non lo ammetterà mai, tutti abbiamo consultato – almeno una volta – l’oroscopo. Per scoprire come sarà stata la nostra giornata/mese/anno o per cercare sicurezze per il prossimo futuro dal punto di vista dell’amore, del lavoro e della fortuna.

Ma qual è il mio oroscopo per la giornata di domani? Che giorno mi attende? Di seguito l’oroscopo di TPI per la giornata di domani, domenica 9 giugno 2019:

Oroscopo di domani domenica 9 giugno 2019 | Cosa dicono gli astri

Cari Ariete, domenica di novità per voi che siete a caccia dell’anima gemella. Da tempo avevate messo da parte questa necessità, ma le stelle sono tornate dalla vostra parte e potreste andare incontro a una nuova e piacevole conoscenza.

Giornata apatica per il Toro, questa domenica non vi pare così entusiasmante come credevate. Tanta carne a cuocere e alla fine avete preferito la vita da pantofolaio, ben distesi sul divano pur sapendo che lì fuori il mondo è stato inghiottito dal sole dell’estate.

Oroscopo di domani 9 giugno 2019 | Gemelli

Cari Gemelli, la pigrizia oggi prenderà il sopravvento. Non digerite molto bene il caldo, anzi, vi rende piuttosto nervosi. Chi vi conosce farebbe bene a prendere le distanze, perché avete il litigio facile oggi.

Aria di guerra stamattina. La domenica non sarà la giornata adatta a riposare, perché una recente discussione vi è rimasta indigesta e farete di tutto per porvi rimedio.

Non dimenticate che da lunedì parte una nuova settimana e potrebbe essere più intensa di quella precedente.

Aria di passione. Cari Leone, e chi vi ferma più! Volete sorprendere il vostro partner e lo farete prendendolo/la per la gola, destreggiandovi tra i fornelli come se non ci fosse un domani. Occhio all’entusiasmo, perché potrebbe non essere così contagioso come invece credete.

Oroscopo di domani 9 giugno 2019 | Vergine

Cari Vergine, avete commesso un errore e non avete idea di come rimediare. La sfera sentimentale è stata intaccata dal vostro malumore e avete ridotto il contatto con il partner perché avete bisogno di pensare. Ma il vostro partner questo non lo sa, cercate di informarlo, anche per sommi capi, anziché ferirlo/la per una vostra mancanza.

Cari Bilancia, giornata di relax per voi che avete combattuto come fieri gladiatori questa settimana. Cercate di recuperare le energie, i veri gladiatori non si fermano mai ma un’eccezione ogni tanto è concessa, anche perché da lunedì avrete bisogno di molta forza per affrontare la settimana.

Le stelle non sono dalla vostra parte, cari Scorpione. La giornata di domani prevederà qualche discussione di troppo in famiglia che agiterà anche le acque sentimentali.

Non dobbiamo pensare tutti allo stesso modo, il mondo è bello perché è vario, ma voi non sposate questa filosofia e quindi, se il mondo non è come dite voi, insorge un problema.

Oroscopo di domani 9 giugno 2019 | Sagittario

Il Sagittario ha davanti a sé una domenica di ozio. Non ci siete per niente e nessuno, i problemi possono sostare fuori dalla porta di casa, tanto voi non aprirete.

Domani le stelle vi aiuteranno a fare mente locale su un progetto in coda da tempo.

Cari Capricorno, calma e sangue freddo. Il nervosismo oggi ha preso una brutta direzione e potreste azzannare il primo che capita soltanto per uno sguardo mal interpretato.

Mentre l’area sentimentale sembra essersi placata, quella lavorativa è un vulcano pronto a eruttare e voi siete lava incandescente.

L’Acquario vivrà una domenica di alti e bassi. Qualcosa vi preoccupa, forse l’aspetto economico che non è dei migliori, ma non avete voglia di parlarne con chi vi vuole bene e quindi ingoiate il malcontento, peggiorando soltanto la situazione.

Cari Pesci, giornata apatica per voi che non avete voglia di andare a caccia di forti emozioni. Il vostro programma della domenica era poltrire in buona compagnia, ma anche quest’ultima parte è venuta meno e dovete riflettere se restare fedeli al piano d’origine o modificare lungo il processo.

Cos’è la Ruota dello Zodiaco

La Ruota dello Zodiaco è suddivisa in dodici parti uguali che rappresentano i dodici Segni Zodiacali. Ciascuno di loro occupa 30 gradi nel Cerchio Zodiacale: nel momento in cui si nasce, il sole ha una posizione all’interno di uno dei dodici segni e questo determina il nostro segno di nascita. Ogni segno zodiacale è diviso in tre decadi: la prima va dallo 0 ai 10 gradi, la seconda va dai 12 ai 20 gradi e le terza dai 20 ai 30 gradi.

Di che segno sei?

I segno zodiacali sono dodici: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. A ciascuno segno sono ricondotte caratteristiche comportamentali e uno dei quattro elementi: Aria, Acqua, Terra e Fuoco.

I segni di fuoco sono: Ariete, Leone e Sagittario.

Quelli di terra sono Toro, Vergine e Capricorno.

Quelli di aria sono: Gemelli, Bilancia e Acquario.

I segni di acqua sono: Cancro, Scorpione e Pesci.

Oroscopo di domani 9 giugno | Come si calcola l’ascendente

L’ascendente rappresenta il segno zodiacale che, al momento della nascita, si trova sull’orizzonte est locale. Secondo l’astrologia, l’influenza dell’ascendente si manifesta nel mondo in cui la persona si comporta con chi lo circonda.

