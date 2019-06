Oroscopo Branko 7 giugno 2019 | Oggi | Del giorno | Previsioni | Astrologia | Astri

OROSCOPO BRANKO 7 GIUGNO 2019 – Sono tanti gli astrologi che ogni giorno propongono il loro oroscopo, ma uno dei più famosi e affidabili è da sempre Branko. Il suo oroscopo è molto seguito, visto che da anni viene pubblicato da importanti testate come il Messaggero.

Ma cosa prevede l’oroscopo di Branko di oggi per il mio segno? Amore, lavoro, fortuna? Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 7 giugno 2019.

Oroscopo Branko 7 giugno 2019 | Previsioni

Amici dell’Ariete, il weekend si avvicina e voi dovreste approfittarne per ricaricare le pile dopo una settimana difficile.

Siete molto impegnati in ogni settore della vostra vita, questo potrebbe presagire cambiamenti dopo l’estate soprattutto nei rapporti interpersonali.

Cari Toro, gli astri sono dalla vostra parte. Approfittatene perché in tutti i settori della vostra vita troverete risposte positive.

Per i giovani nuove opportunità di collaborazioni e lavoro in vista. In questi giorni approfittate per staccare la spina e rilassarvi. State di più con i vostri cari.

Oroscopo Branko 7 giugno 2019 | Gemelli

Amici dei Gemelli, Branko nell’oroscopo di oggi sottolinea che ci sono per voi vari aspetti complicati, ma che rappresentano delle vere e proprie sfide stimolanti.

Possibile qualche disguido a livello legale da risolvere, ma da domenica avrete l’aiuto di Saturno e Venere nel vostro segno.

Cari Cancro, il caldo vi spinge nella passione e nell’amore. Avrete voglia di nuove avventure anche solo di una notte.

Fino a domenica avete la Luna nel segno e questo, ricorda l’oroscopo di Branko di oggi, porta novità interessanti nel lavoro e negli affari.

Venite da un periodo non facile, in cui vi siete sentiti come in un tunnel. Una pressione che però vi farà bene.

In estate tornerete ade essere al top, d’altronde siete tra i segni migliori di questo 2019.

Oroscopo Branko 7 giugno 2019 | Vergine

Cari Vergine, avete un fascino unico e una capacità di convincere gli altri con tutto ciò che dite e fate. Sfruttate al meglio oggi 7 giugno questa dote.

Il weekend si chiude con la Luna nel segno, questo favorirà nuove interessanti relazioni.

Cari Bilancia, Marte in aspetto negativo vi invita a maggior cautela in ciò che fate, a cominciare dall’aspetto fisico e alla salute.

Tanti impegni e preoccupazioni sul lavoro vi occupano la testa. Scadenze finanziarie incombenti da rispettare. Bene l’amore.

La Luna in Leone vi favorisce dal punto di vista dei sentimenti, iniziatevi a preparare ad un estate che sarà top.

Lanciatevi con fiducia in nuovi affari. nei prossimi giorni al top l’amore. Approfittatene.

Oroscopo Branko 7 giugno 2019 | Sagittario

Cari Sagittario, oggi Branko vi invita ad affrontare situazioni e questioni che devono essere chiarite al più presto.

La Luna in Leone fino a domenica vi sorride e vi rende tra i segni fortunati di oggi e del weekend. Possibili conflitti con il partner o i familiari.

Cari Capricorno, finalmente la Luna vi assiste e vi porta fortuna dopo un periodo un po’ complesso.

La Luna in Leone vi dà la giusta energia per affrontare tutto al meglio. All’inizio della prossima settimana sarete al top per quanto riguarda i vostri progetti, lanciandovi in nuove iniziative.

Amici dell’Acquario, riuscite facilmente a ritrovare il buonumore. Giove è dalla vostra parte e vi protegge in ogni settore della vostra vita.

In amore, grazie all’influsso di Venere, sarà tutto meraviglioso dal 9 giugno. Possibili discussioni con i propri colleghi di lavoro.

Amici dei Pesci, la Luna un po’ ballerina vi scombussola: da domenica a martedì avete il primo quarto in Vergine, poi Luna piena nel vostro segno il 17.

Tenete conto nella vita privata e se avete questioni delicate da risolvere. Attenti in particolare a pratiche legali.

