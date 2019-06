Salvini sarà in visita negli Stati Uniti i primi di luglio

Salvini visita Stati Uniti – Il vicepremier e ministro degli Interni Matteo Salvini sta organizzando una visita negli Stati Uniti per i primi di luglio.

L’indiscrezione, ancora tutta da confermare, è stata lanciata da “Dagospia” che rivela anche i nomi di chi andrà ad incontrare il leader leghista.

A quanto pare il capo del Viminale volerà a Washington per incontrare il vicepresidente degli Stati Uniti Mike Pence, il segretario di Stato Mike Pompeo e il Consigliere per la sicurezza nazionale John R. Bolton.

Non ci sarà invece modo di stringere la mano al presidente Donald Trump in quanto il protocollo non permette incontri ufficiali per coloro che ricoprono la carica di vicepremier.

Già lo scorso marzo aveva fatto visita negli Usa il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti: l’esponente leghista aveva partecipato a un incontro presso il Council on Foreign Relations, il più importante think tank di politica estera di New York e Washington.

Tuttavia il suo discorso in inglese, secondo quanto riportato dai presenti e dalla stampa, è stato un vero flop per la scarsa padronanza della lingua.

