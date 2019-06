Quanto guadagna Taylor Mega con un post su Instagram

Quanto guadagna Taylor Mega

“Mi chiedo come tu possa guadagnare così tanto, figlia mia”. E, insieme a Guendalina Canessa, sono in tanti a chiedersi come faccia la bellissima Taylor Mega, all’anagrafe Elisia Todesco, classe 1993, a permettersi un tenore di vita così alto.

A Pomeriggio Cinque, l’influencer torna a far parlare di sé. Ancora una volta al centro della discussione c’è l’ostentare continuo delle sue ricchezze. La discussione nasce da una domanda della padrona di casa, che chiede a Taylor Mega cosa ne pensa di Antonio Zequila, ospite in studio.

Lei, imbarazzata, cerca di divincolarsi dalla domanda e risponde che non è il suo tipo. In sottofondo, però, si sente il commento di una voce femminile: “Non è sufficientemente ricco”. A parlare è Camilla Lucchi.

Quanto guadagna Taylor Mega | Il “nonno”

Subito dopo, però, si parla della breve partecipazione della influencer all’ultima edizione del Grande Fratello Vip. La presenza della donna ha rotto gli equilibri nella casa più famosa d’Italia. Nel filmato lanciato da Barbara D’Urso si vede anche una Taylor Mega alle prese con la sua vita extra lusso, tra shopping a Dubai e raffinatissime cene.

Alla fine del filmato, però, intervengono gli altri ospiti: “Ma questa ragazza bellissima, come cacchio fa a guadagnare tutti questi soldi?”. Si accende la discussione, perché secondo Guendalina è impossibile che i like guadagnati su Instagram possano fruttarle grandi guadagni.

Grande Fratello, Taylor Mega esce all’improvviso dalla Casa: ecco cosa è successo

“Non te se caga nessuno! L’invita ti si magna, te lo doveva dire qualcuno”, risponde piccata Taylor Mega. “A parte che a lei su Instagram non la segue nessuno… A me seguono il 50 per cento uomini e 50 per cento donne”, continua ancora Mega.

Quanto guadagna Taylor Mega | La vicenda Cannes

Ma Guendalina torna all’attacco: “Ho tante amiche che vanno a Dubai e magicamente fanno shopping everywhere”. “Guendalina, lei ha i suoi benefattori!”, interviene un’altra ospite. Poi è la volta di Camilla Lucchi: “Sono stata a Cannes, lei non è mai andata, ha fatto un fotomontaggio”, attacca la donna.

Il racconto continua: “Lei era con suo nonno, a Cannes. Ha un nonno che le compra i vestiti, le fa fare i viaggi”. A Camilla Lucchi si sommano le voci di altre ospiti, Sara Altobello aggiunge: “Ha un uomo, che ha più di 65 anni, che la accompagna e le fa fare questa vita, ma non dire che te li guadagni quei soldi”.

“Io sono stata invitata da un brand a Cannes”, risponde Taylor Mega. “Dobbiamo dirla tutta? Io prendo ottomila dollari a post. Io faccio post continui. è un lavoro”, spiega lei. Le altre, però, non sono d’accordo e continuano con la storia del “nonno”. “Sono quattro anni che faccio questa vita qua”, replica Mega. Qualcuno le ricorda gli anni di fidanzamento con Sfera Ebbasta e Briatore e lei subito risponde: “Ma tesoro, quelle sono persone che si fanno anche prestare i soldi!”.

“Non ti far infinocchiare dal marketing delle persone”, replica Mega alla Lucchi. Per Ezequila dice delle bugie: “Lei percepisce molto ma molto meno di ottomila dollari a post. Hai una spocchia allucinante, cerca di tornare coi piedi per terra”.