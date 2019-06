Cinema aperto estete 2019 Roma

Non rinunciare a un bel film in estate è un lusso che in molti possono concedersi grazie ai numerosi cinema all’aperto che ogni estate animano i quartieri di Roma. Ma quando e dove verranno inaugurate le nuove arene 2019? Di seguito tutti gli appuntamenti confermati.

Cinema aperto estete 2019 Roma | Trastevere

Dal 01.06 2019 al 01.08 2019

Piazza di San Cosimato

Cinema aperto estete 2019 Roma | Tor Sapienza

Dal 13.06 2019 al 28.07 2019

Via della Cervelletta, 00155 Roma

Cinema aperto estete 2019 Roma | Ostia

Dal 22.06 2019 al 27.07 2019

Porto di Ostia Antica – Ponte Marconi, Lido di Ostia

Cinema aperto estete 2019 Roma | Il cinema in piazza del Piccolo America

Il Piccolo America torna con il suo progetto che da Trastevere è arrivato a portare il cinema in molti quartieri della città. “Il Cinema in Piazza” coinvolge tre arene in tre luoghi della Capitale distanti fra loro che entrano in comunicazione generando sinergie e nuove relazioni. Trastevere, Tor Sapienza e Ostia, per un totale di 104 serate di proiezioni con 104 film differenti, dibattiti con registi, attori, sceneggiatori e maestranze, retrospettive, grandi classici del patrimonio nazionale e internazionale, nonché film dedicati ai più piccoli.

Tre schermi con 8.200 metri quadri di superficie dedicati alla platea. Non è casuale la scelta dei luoghi, che intende superare il dualismo tra centro e periferia: una piazza pubblica del centro storico; il Porto Turistico di Roma sottoposto dal luglio 2016 a sequestro preventivo e gestito dal Tribunale di Roma – Sezione Misure di Prevenzione – attraverso un amministratore giudiziario per ripristinarne la legalità e dare vita a un progetto di rilancio; il Parco Casale della Cervelletta gestito dall’Ente regionale RomaNatura, un’area verde di importanza storica da rigenerare per valorizzare il tessuto urbano della città.

Cinema aperto estete 2019 Roma | Isola del cinema

Dal 13.06 2019 al 01.09 2019, all’Isola Tiberina, torna in grande stile l’estate di cinema e cultura sull’Isola Tiberina con la XXV Edizione del Festival cinematografico L’Isola del Cinema, che dal 13 giugno al 1° settembre 2019 presenta un programma ancora più ricco di novità.

Anteprime, concorsi, premi, masterclass, incontri con registi e attori, saranno alcuni tra gli appuntamenti di punta del noto evento, che proseguirà durante tutta l’estate per oltre 80 serate. Per la XXV edizione, l’isola di pietra a forma di nave avrà tre nuovi compagni di viaggio: Innovazione, Ambiente e Turismo. L’Isola del Cinema, sempre attenta alle innovazioni e alle nuove tecnologie, propone infatti un’offerta cinematografica e culturale ancora più ampia e coinvolgente: dai grandi classici ai nuovi registi emergenti, dai film d’autore all’esperienza del cinema immersivo.

In apertura della XXV edizione de L’Isola del Cinema, che si avvale del Patrocinio dell’Unesco, l’evento dedicherà un omaggio al grande Maestro Sergio Leone al suo cinema, in occasione della ricorrenza dei 90 anni dalla sua nascita, confermandosi come elegante salotto di cinema tra i marmi del dio Esculapio.

Cinema aperto estete 2019 Roma | CineVillage

Dal 15.06 2019 all’ 08.09 2019

Via Ugo Ojetti, Roma

Con oltre due mesi di eventi con il cinema al centro dell’offerta culturale, il quartiere Talenti ospiterà il CineVillage. Dal 15 giugno all’8 settembre tante le iniziative culturali tra film, spettacoli e attività sportive ricreative che animeranno l’arena della parte più alta di Montesacro.

“Crediamo nell’idea di promuovere il territorio attraverso iniziative, incontri ed eventi nell’ambito di una ‘chiamata alle arti’ rivolta a tutti, arricchendola inoltre di un’ampia offerta cinematografica, il Cine Village si caratterizza come un nuovo spazio pubblico di aggregazione, discussione, condivisione, in grado di valorizzare le numerose realtà locali puntando a un coinvolgimento diretto da parte dei cittadini grazie ai numerosi stimoli culturali proposti” – il pensiero di Agis ed ANEC Lazio.

Cinema aperto estete 2019 Roma | Cinema all’aperto Roma

Il cinema avrà una sala da circa 1.000 posti attrezzata con maxischermo e impianti di proiezione e audio ad alta tecnologia (Proiettore Digitali 2K e sistema audio Dolby Digital Surround 7.1) per consentire una visione e un ascolto privilegiati.

L’arena offrirà una vetrina di oltre 50 film selezionati tra quelli di maggior successo della passata stagione, rassegne sul cinema italiano e alcune anteprime dei titoli più attesi che saranno in sala in autunno.

Evento conclusivo del programma cinematografico e dell’intera manifestazione sarà la 19a edizione della rassegna Locarno a Roma, parte integrante del progetto “Il cinema attraverso i Grandi festival” realizzato da ANEC Lazio, durante il quale lo schermo di Parco Talenti ospiterà una vetrina di 6/8 titoli selezionati tra quelli premiati e più significativi del 72° Locarno Festival.

Cinema aperto estete 2019 Roma | Sotto le stelle dell’Austria

MAR 25.06 2019 – MER 10.07 2019

Via B. Buozzi 113, 00197 Roma

Come da tradizione, il Forum Austriaco vi invita alle proiezioni estive nel suo giardino.

Programmazione

25 Giugno

21:00 “Angelo”> Di Markus Schleinzer

26 Giugno

21:00 “Styx” di Wolfgang Fischer

2 Luglio

21:00 “3 Tage In Quiberon” di Emily Atef

3 Luglio

21:00 “Der Boden Unter Den Fuben” di Marie Kreutzer

9 Luglio

21:00 “Womit Haben Win Das Verdient” di Eva Spreitzhofer

10 Luglio

20:30 “Murer: Anatomie Eines Prozesses” di Christian Frosch

