Oroscopo Branko 5 giugno 2019 | Oggi | Del giorno | Previsioni | Astrologia | Astri

OROSCOPO BRANKO 5 GIUGNO 2019 – Sono tanti gli astrologi che ogni giorno propongono il loro oroscopo, ma uno dei più famosi e affidabili è da sempre Branko. Il suo oroscopo è molto seguito, visto che da anni viene pubblicato da importanti testate come il Messaggero.

Ma cosa prevede l’oroscopo di Branko di oggi per il mio segno? Amore, lavoro, fortuna? Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 5 giugno 2019.

Oroscopo Branko 5 giugno 2019 | Previsioni

Mercurio in Cancro vi rende piuttosto diffidenti nei confronti del resto del mondo. Tendete a chiudervi in voi stessi.

Questo vale sia nel lavoro che nei rapporti con i familiari. Qualche problema finanziario, con ritardi nei pagamenti. Attenti alla salute.

Questo mese di giugno vi vede assoluti protagonisti sotto tutti gli aspetti. Approfittatene e gioite, le stelle sono con voi.

Sia in ambito professionale che nel privato grandi novità in arrivo. È arrivato il momento di fare il grande passo del matrimonio?

Oroscopo Branko 5 giugno 2019 | Gemelli

Per il vostro segno arriva una grande novità, da accogliere con gioia, vale a dire Venere. Grandi opportunità in amore quindi, soprattutto per i single.

Al top secondo l’oroscopo di Branko il weekend. Ottime opportunità professionali e tanta passione.

Grande ottimismo in tutto quello che fate. Le stelle vi assistono per avere successo in vari campi, dal lavoro allo studio passando per gli affari.

Mercurio nel segno ricorda Branko riaccende le vostre ambizioni: in questa primavera siete stati un po’ fiacchi. È il momento di premere sull’acceleratore.

Amici del Leone, avete a che fare specie nella giornata di oggi con persone che non sopportate molto, soprattutto sul lavoro, ma con cui siete costretti a collaborare.

Il vostro carattere forte vi spinge a volere sempre di più e a non accontentarvi di quello che avete, che non è poco.

Oroscopo Branko 5 giugno 2019 | Vergine

Cari Vergine, Branko oggi Mercurio in Cancro vi spingerà a fare nuove speciali conoscenze in tanti ambiti della vostra vita, permettendovi di entrare in contatto con ambienti diversi.

Dopo un periodo in chiaroscuro, siete tornati ad essere al top. Grandi novità a livello lavorativo.

Purtroppo oggi 5 giugno secondo l’oroscopo di Branko dovete fare i conti con un quadro astrale davvero negativo: tanti i pianeti in opposizione, a cominciare da Saturno.

Questo potrebbe crearvi qualche discussione con le persone a voi care, oltre a possibili acciacchi di salute.

Amici dello Scorpione, in questa fase iniziate finalmente a recuperare dopo settimane difficili.

Soddisfazioni in vista a livello lavorativo e in affari. Favoriti i viaggi, specie all’estero. Un’occasione per rigenerarvi anche dal punto di vista spirituale.

Oroscopo Branko 5 giugno 2019 | Sagittario

Cari Sagittario, approfittatene per rilassarvi e magari concedervi qualche giorno di relax. Il lavoro e gli affari migliorano, ma il top arriverà tra luglio e agosto.

Bene l’amore, l’influenza di Marte e Venere vi rendono particolarmente desiderosi di trovare l’anima gemella.

Amici del Capricorno, Luna, Mercurio e Marte oggi mercoledì 5 giugno sono in opposizione e questo vi crea più di qualche fastidio.

Avete assoluto bisogno di una pausa e di rilassarvi. Lavorate troppo. Non scaricate però il vostro stress sul partner.

La Luna nuova vi favorisce sia in ambito professionale che negli affari. Approfittatene.

L’influenza del Cancro vi rende più calmi in tutto quello che fate, dai lavori in casa ad altre questioni pratiche.

La Luna in questi giorni vi ha lasciato qualche scoria negativa sul piano della salute. Siete però già in netta ripresa.

In generale le stelle vi proteggono, tante novità in arrivo soprattutto in amore.

