Bradley Cooper e Irina Shayk sono in crisi: c’entra Lady Gaga?

Pare ci sia aria di maretta nella relazione fra l’attore americano Bradley Cooper e la top model russa Irina Shayk, in coppia dal 2015. Secondo delle indiscrezioni pubblicate dalla famosa pagina di gossip del New York Post, Page Six, i due sarebbero ormai ai ferri corti.

Se il motivo della presunta crisi resta sconosciuto, non manca chi sussurra all’orecchio dei media il nome che probabilmente anche voi state pensando: Lady Gaga.

Bradley Cooper (44 anni) e Irina Shayk (33) si sono uniti nel 2015 e le loro prime foto insieme risalgono a una vacanza a Capri in cui sono il ritratto luminoso dell’amore: belli, felici e liberi. Nel 2017, i due sono poi diventati genitori di una bambina, Lea De Seine.

Bradley Cooper Irina Shayk crisi | Secondo le indiscrezioni di “Pagina Sei”, la coppia spensierata delle foto di Capri non esisterebbe più ormai da tempo e i due sarebbero insieme solo per amore della bambina.

“Continuano a provarci per il bene della figlia- ha confidato una fonte anonima- Ma le cose non vanno bene, nessuno dei due è felice. La relazione è appesa a un filo”.

Ad avvalorare l’ipotesi di una crisi fra i due c’è poi un’altra fonte che ha raccontato a Page Six di avere visto la coppia a cena fuori: “Non sembravano felici… A malapena si sono parlati dall’inizio alla fine del pasto. Erano così gelidi e imbarazzati”.

Ammesso e non concesso che Bradley Cooper stia davvero attraversando una crisi nella sua relazione, in molti si chiedono: e se c’entrasse Lady Gaga?

Che l’amore sia nato fra la pop star e l’attore di Philadelphia è quello che molti fan di A Star Is Born sognano. Non pochi hanno infatti notato che l’intesa presente fra i due all’interno del film era viva anche durante la notte degli Oscar, quando Lady Gaga ha vinto il premio più ambito del mondo cinematografico e Bradley Cooper si è esibito con lei in un emozionante duetto.

“Un bacio mancato”: così quella performance era stata definita.

Eppure, i due hanno sempre smentito. “La gente ha visto amore tra di noi, e indovinate un po’? Questo è quello che volevamo succedesse. Siamo stati bravi”, aveva risposto la pop star newyorkese, nota per la sua lingua tagliente, oltre che per i suoi tormentoni.

Nulla di confermato quindi, su nessun fronte. A casa Cooper regna infatti la discrezione: “Si dice ‘personale’ perché è qualcosa che riguarda solo noi e la nostra famiglia”, ha risposto una volta Irina intervistata da un giornalista particolarmente insistente.