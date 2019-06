Grande Fratello 2019 ospiti 3 giugno | Semifinale | Barbara d’Urso | Stefania Pezzopane | Simone Coccia

Grande Fratello 2019 ospiti 3 giugno Semifinale – Grande Semifinale bollente. Ricca di sorprese. Siamo in grado di darvi qualche anticipazione. Nella casa del Grande Fratello, oggi 3 giugno 2019, entreranno Stefania Pezzopane e Simone Coccia. I due, super innamorati e da sempre amici di Barbara d’Urso, sono pronti a stupire il pubblico. Come? Resta un mistero quello che accadrà, ma i due fidanzati (lui, tra l’altro, ex concorrente del Gf) potrebbero sfoderare un fuoriprogramma.

Secondo un’indiscrezione in nostro possesso, gli autori del Gf starebbero lavorando sodo alla penultima puntata stagionale. C’è chi spiffera di un vero colpo di scena in diretta: la proposta di matrimonio di Simone Coccia alla sua Stefania. Un nodo che si scioglierà nelle prossime ore quando partirà la diretta dalla casa più spiata d’Italia.

I due, infatti, avevano più volte annunciato il matrimonio. Intanto, alla faccia di chi pensava ad un fuoco di paglia, la Pezzopane e Coccia hanno festeggiato ben cinque anni di fidanzamento. Mica pochi! Lui, di recente, si è presentato in tv con nuovi tatuaggi e un look più aggressivo.

La Pezzopane e Coccia dovrebbero rimanere nella casa soltanto poche ore, uscendo nella tarda serata alla fine della diretta. La d’Urso, intanto, scalda i motori per un’altra super puntata con gli ascolti che sono sempre più alti. Per lei, ribattezzata regina di Cologno Monzese, è il quarto programma in attivo: Gf, Live non è la d’Urso, Domenica Live e il cavallo di battaglia Pomeriggio 5 con l’immancabile “caffeuccio”.

La d’Urso dovrà rimandare di qualche settimane le sue vacanze, visto che il programma serale del mercoledì proseguirà fino al 26 giugno. Il Prati-gate nella scorse puntata ha tenuto banco portando adrenalina agli ascolti, sembra che ci saranno nuovi colpi di scena anche in previsione delle prossime puntate (coordinate dal capo-progetto Ivan Roncalli, che si sta dividendo tra Roma e Milano, sempre al seguito di super Barbara).

