2 giugno 2019, le strade chiuse al traffico per la Festa della Repubblica a Roma

2 giugno 2019 strade chiuse al traffico: quali sono e quando | Roma

2 giugno strade chiuse – Aggiornamento 2 giugno – Ci siamo, oggi domenica 2 giugno si celebra la Festa della Repubblica. Per l’occasione si terrà la tradizionale parata militare al cospetto delle più alte cariche dello Stato in via dei Fori Imperiali, a Roma. Sono già iniziate le prove generali con conseguenti chiusure al traffico di alcune strade e ripercussioni sulla viabilità cittadina.

2 giugno 2019 strade chiuse Roma

Fin dalla mezzanotte e 30 per consentire le fasi preparative della festa, è prevista la chiusura di via dei Fori Imperiali con conseguente deviazione delle linee bus 51, 75, 85, 87, 118 e n2.

Sempre da mezzanotte e 30 sarà chiusa via dei Cerchi mentre dalle 4 sino alla fine dell’evento, sarà vietata la sosta in via del Teatro Marcello, via Petroselli, piazza Bocca della Verità mentre saranno chiuse al traffico viale delle Terme di Caracalla (tra piazzale Numa Pompilio e piazza di Porta Capena) via di San Gregorio, via Celio Vibenna, via della Greca, via dell’Ara Massima di Ercole, via del Circo Massimo.

A partire dalle 7, poi, sarà chiusa anche piazza Venezia, via Cesare Battisti, via IV Novembre, via del Teatro Marcello, via Petroselli, piazza Bocca della Verità.

Dalle 7,30 alle 13,30 cambieranno itinerario 29 linee del trasporto pubblico: 3, C3, H, 40, 44, 46, 51, 60, 62, 63, 64, 70, 75, 80, 81, 83, 85, 87, 118, 130F, 160, 170, 190F, 492, 628, 715, 716, 781, 916F.

Anche dopo le 13,30, via dei Fori Imperiali resterà chiusa al traffico, come sempre accade nei giorni festivi quando la strada è isola pedonale. Le linee 51, 75, 85, 87, 118 e n 2 continueranno ad essere deviate per tutto il giorno.

Durante l’evento della parata saranno temporaneamente soppressi i capolinea di piazza Venezia, via del Teatro Marcello e piazzale Flavio Biondo. Dalle 5,30 di domenica, inoltre, e fino a cessate esigenze, su richiesta della Questura, lungo la linea B del metrò verranno chiuse le stazioni Colosseo e Circo Massimo.

Roma Strade Chiuse al transito delle auto: via delle Terme di Caracalla, piazza di Porta Capena, via dei Cerchi, via di San Gregorio, via Celio Vibenna e proprio via dei Fori Imperiali. Domenica l’inizio della parata, a cui assisterà in prima fila il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, è prevista per le ore 10 e sarà preceduta dalla deposizione di una corona di alloro sulla Tomba del Milite Ignoto alle ore 9,15. Di seguito le principali modifiche alla viabilità e ai trasporti, rese note dall’Agenzia per la mobilità sul sito MuoversiaRoma.it.

2 giugno strade chiuse Roma | 29 maggio

Dalle 22 di ieri, mercoledì 29 maggio, infatti, sono iniziate le prove generali della parata militare in programma ai Fori Imperiali per la Festa della Repubblica. Ecco le strade chiuse al traffico:

Viale delle Terme di Caracalla

Piazza di Porta Capena

Via dei Cerchi

Via di San Gregorio

Via Celio Vibenna

Via dei Fori Imperiali

Saranno quattro le direttrici di transito consentite al traffico: via delle Botteghe Oscure/via degli Astalli; via del Plebiscito, a doppio senso di marcia; via del Corso/via del Plebiscito e viceversa; via Amba Aradam/via Druso/via delle Terme di Caracalla, in direzione Porta Ardeatina.

Verranno inoltre deviate 8 linee bus diurne: 51, 75, 81, 85, 87, 118, 160 e 628; deviate anche 16 linee bus notturne: n2, n3, n4, n5, n6, n7, n8, n9, n10, n11, n12, n15, n18, n19, n20 e n25.

2 giugno strade chiuse Roma | 30 maggio

Nella giornata odierna, 30 maggio, a partire da mezzanotte e trenta minuti alle 5 del mattino verranno chiuse al traffico piazza Venezia, via Cesare Battisti, via IV Novembre, via del Teatro Marcello, via Petroselli, piazza Bocca della Verità, via della Greca e via del Circo Massimo.

Di seguito la lista:

Piazza Venezia

Via Cesare Battisti

Via IV Novembre

Via del Teatro Marcello

Via Petroselli

Piazza Bocca della Verità

Via della Greca

Via del Circo Massimo

Dalle 2 del mattino di giovedì 30 maggio è previsto lo schieramento di truppe e mezzi su viale delle Terme di Caracalla da piazzale Numa Pompilio (che resterà aperto al traffico) e piazza di Porta Capena.

La parata procederà in direzione dei Fori Imperiali seguendo questo percorso:

Via di San Gregorio

Via Celio Vibenna

Piazza del Colosseo

Via dei Fori Imperali

Piazza Venezia

Via del Teatro Marcello

Via Petroselli

Piazza Bocca delle Verità

Via della Greca

Via del Circo Massimo

Piazza di Porta Capena

Saranno pertanto ancora deviate 8 linee bus diurne (51, 75, 81, 85, 87, 118, 160 e 628) e 16 linee notturne (n2, n3, n4, n5, n6, n7, n8, n9, n10, n11, n12, n15, n18, n19, n20 e n25).

In piazza di Porta Capena, sia mercoledì 29 che giovedì 30 maggio, verrà assicurato il transito delle vetture delle linee tranviarie 3 e 8 in uscita e rientrata, con l’ausilio degli agenti della Polizia Locale di Roma e del personale ispettivo Atac.

