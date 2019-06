Elton John Brexit polemica | Regno Unito | Europa

Elton John Brexit polemica – Elton John ha detto di essersi vergognato del Regno Unito per aver votato e gestito così male il referendum sulla Brexit.

Mentre si esibiva mercoledì a Verona nel suo ultimo tour mondiale, Farewell Yellow Brick Road, il cantante di Crocodile Rock ha detto: “Mi vergogno del mio paese per quello che ha fatto. La Brexit ha solo diviso le persone. Sono incazzato nero con i politici, specialmente con i politici britannici. Odio fino a morire la Brexit. Io sono europeo, non sono un idiota inglese stupido, coloniale, imperialista”.

John ha già più volte espresso il suo sgomento per la Brexit. Nel luglio 2018, per esempio, ha dichiarato: “Non penso che alla gente in Inghilterra sia stata detta la verità fin dall’inizio. A loro è stato promesso qualcosa che era completamente ridicolo e non economicamente sostenibile”.

Poi ha detto che il processo Brexit è stato confuso, come “camminare attraverso il labirinto di Hampton Court bendato, essere girato circa 16 volte e cercare di trovare la via d’uscita”.

Forse il cantante è più in auge ora che negli anni ’80. Oltre al tour mondiale, si sta preparando a pubblicare la sua prima autobiografia in autunno. Rocketman, un film biografico sulla sua ascesa alla fama e lotta con l’abuso di sostanze, è attualmente nei cinema.

Sono previste due date nel Regno Unito questo mese, a Hove e Cardiff, prima di tornare a novembre 2020 per altre 18 date nel Regno Unito.

John è stato costretto a cancellare il concerto di giovedì scorso a Verona per ordine del suo medico, dopo che le sue corde vocali si erano infiammate a causa di un raffreddore, ma il suo management si aspettava che fosse abbastanza forte da esibirsi a Wiesbaden, in Germania, sabato.

Le corde vocali di Elton John devono riprendersi, ma il suo messaggio pro-europa è comunque risuonato in tutto il Vecchio Continente.