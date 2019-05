2 giugno 2019, programma e percorso della parata militare per la Festa della Repubblica | VIDEO

2 giugno 2019 parata – Per la Festa della Repubblica, che ricorre ogni 2 giugno a partire dal 1946 quando gli italiani scelsero di abolire la monarchia in favore della repubblica, si tiene la tradizionale parata militare lungo via dei Fori Imperiali a Roma.

Le celebrazioni ufficiali prevedono un ricco programma di eventi istituzionali come la sfilata delle Forze armate e l’esibizione delle Frecce Tricolori. Il cerimoniale del 2 giugno inizia la mattina, alle ore 9,15, con l’alzabandiera all’Altare della Patria a piazza Venezia e la deposizione di una corona di alloro da parte del presidente della Repubblica sulla Tomba del Milite Ignoto all’Altare della Patria. Poi, sulla città di Roma, sorvolerà lo squadrone delle Frecce Tricolori.

A seguire il presidente Sergio Mattarella prenderà posto nella tribuna presidenziale in via dei Fori Imperiali e alle ore 10 circa inizierà la sfilata militare a cui partecipano tutti i corpi delle Forze Armate, dei Vigili del Fuoco, della Polizia, della Protezione Civile e della Croce Rossa.

Saranno presenti anche delegazioni dell’Onu e della NATO. Risale al giugno 1948 la prima sfilata lungo via dei Fori Imperiali in onore della Repubblica e nel 1950 fu inserita per la prima volta nel protocollo delle celebrazioni ufficiali.

Dopo questi appuntamenti, nel pomeriggio di domenica (dalle 15 alle 19) saranno aperti al pubblico i Giardini del Quirinale senza necessità di prenotazione. Non mancherà anche il concerto della banda dell’Esercito Italiano, dell’Aeronautica, della Martina Militare, della Polizia di Stato, dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, del Corpo Forestale e della Polizia Penitenziaria.

Di seguito il percorso della parata del 2 giugno:

Via di San Gregorio

Via Celio Vibenna

Piazza del Colosseo

Via dei Fori Imperali

Piazza Venezia

Via del Teatro Marcello

Via Petroselli

Piazza Bocca delle Verità

Via della Greca

Via del Circo Massimo

Piazza di Porta Capena

