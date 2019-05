Royal Family Kate e William crisi

Il matrimonio dei duchi di Cambridge sarebbe in crisi. Così, per lo meno, dicono i rumors che si rincorrono sui tabloid britannici. Secondo alcuni giornali, infatti, Kate Middleton e il principe William non starebbero attraversando un bel momento.

Negli ultimi giorni circola insistente una voce che vorrebbe i due seriamente nel pieno di una crisi. In pubblico, però, i due appaiono sempre insieme, inseparabili e carini come lo sono sempre stati dal giorno del matrimonio.

Secondo molti, però, si tratterebbe solo di una messinscena, perché, lontano dai riflettori, i due sarebbero molto vicini a sancire la fine del loro matrimonio. Molti siti britannici mettono in evidenza come il principe William ignorerebbe la sua signora, anche in pubblico.

Royal Family Kate e William crisi | Le rivelazioni del biografo

Andrew Morton, biografo britannico, ha scritto un libro proprio sulla coppia più amata del Regno Unito. Si intitola William e Catherine – vero nome della duchessa di Cambridge – e affronta nei minimi dettagli la storia d’amore dei due reali.

William ha tradito Kate: spunta una foto clamorosa che testimonia le corna

Nel libro di Morton si legge che William e Kate hanno trascorso diversi momenti bui nella loro relazione, che, a detta del biografo, sembra essere fatta proprio di alti e bassi. La duchessa di Cambridge, secondo le rivelazioni di Morton, non sarebbe affatto felice nel suo ruolo di moglie accanto a William. Gli sforzi di apparire una famiglia perfetta non hanno convinto il biografo, che si dice certo dell’insoddisfazione della duchessa.

Royal Family Kate e William crisi | Il duca ignora la duchessa

Il biografo parla anche del duca di Cambridge, però, che a suo dire non proverebbe più nulla per la duchessa. Secondo l’ultima indiscrezione, Kate non solo sarebbe completamente ignorata dal principe, ma verrebbe trattata come una inserviente dal marito.

Da tempo ormai circola la voce di una presunta cotta del duca per una vicina di casa bellissima, di cui Kate Middleton sarebbe gelosissima. Si chiama Rose Hunbury, 35 anni, ex modella, moglie e mamma di tre bambini.

Chi è Rose Hanbury, la marchesa super sexy che fa tremare Kate

I duchi di Cambridge e gli Hunbury sono vicini di casa nel Norfolk. Kate avrebbe notato degli sguardi complici tra i due che proprio non le piacciono. Ma se c’è lei alla base della nuova crisi di coppia, non è dato saperlo.